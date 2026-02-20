Uno frente a todos
Telecinco ya promociona 'Los 200: Uno contra la masa', el nuevo concurso con Carlos Sobera al frente, que aterriza muy pronto en Mediaset
El presentador estrenará este formato en el que un solo concursante deberá enfrentarse a 200 personas por un bote de hasta 140.000 euros
Carlos Merenciano
Telecinco calienta motores para el estreno de ‘Los 200: Uno contra la masa’, su nuevo gran concurso de entretenimiento. La cadena ya ha comenzado a promocionar el formato, que estará presentado por Carlos Sobera y que llegará muy pronto a la parrilla de Mediaset.
El planteamiento es directo: ¿puede una sola persona ser más certera que 200? En cada entrega, cuatro concursantes se medirán a un grupo formado por 200 personas presentes en el plató. Cada respuesta será clave y cada decisión podrá cambiar el rumbo del juego. El objetivo es claro: superar el promedio de la multitud y hacerse con un premio que puede alcanzar los 140.000 euros.
El programa se basa en la teoría de “la sabiduría de la masa”, formulada por el antropólogo británico Francis Galton, quien defendía que la estimación colectiva de un grupo podía resultar más precisa que la de un individuo. Ahora, el concurso pondrá a prueba esa hipótesis en un gran plató televisivo.
Si el concursante logra imponerse al grupo, se llevará el dinero acumulado. En caso contrario, el premio pasará a engrosar un bote final que se repartirá entre los 200 participantes al término de la temporada. Un formato que apuesta por la tensión, la estrategia y el pulso entre individuo y mayoría como grandes ingredientes.
