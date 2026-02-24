Samantha Vallejo-Nágera, tras su salida de 'Masterchef': "Estaba encorsetada. He disfrutado mucho más 'Decomasters'"

Hace poco más de un mes, TVE sorprendió con la noticia de la salida de 'Masterchef' de uno de los miembros de su jurado: Samantha Vallejo-Nájera. La chef y empresaria dejaba el concurso culinario después de 13 años en antena y 38 ediciones emitidas, sumadas las de anónimos, famosos, niños y abuelos. La sustituiría la creadora de contenidos Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha, que será la nueva compañera de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en el veterano 'talent show' de cocina de La 1.

Ahora, Vallejo-Nájera ha hablado de sus proyectos de futuro y de cómo ha vivido su marcha del programa en el nuevo episodio del 'podcast' 'A solas... con Vicky Martín Berrocal'. "Estoy bien, me siento muy libre y contenta. He estado 13 años en una etapa maravillosa, pero de mucho trabajo. 'Masterchef' ha sido un formato maravilloso, 13 años de mi vida a 'full', y ahora voy a recoger lo que he sembrado, voy a tener más libertad para elegir lo que quiero hacer", ha explicado.

"Yo voy a hacer más tele"

La invitada ha confirmado que quiere seguir ligada a la televisión y que maneja varias propuestas: "Es una época que se ha cerrado, todo está bien. Al principio no sabía si atreverme, pero cuando ellos han empezado a grabar, he sentido que la vida seguía", ha confesado.

También ha desvelado que no le faltan propuestas: "Me han llamado de todo tipo de productoras y programas y estoy escuchando ofertas para pensar qué hago. Yo voy a hacer más tele. La tele no se ha acabado para mí, me encanta. Quiero hacer de todo, quiero pasármelo bien. Me da igual ser actriz, cantar, bailar, cocinar, ser jurado de lo que haga falta…".

"Me costaba hacer 'Masterchef'"

Cuestionada por las razones que le llevaron a abandonar el formato de La 1 ha indicado que "las etapas se acaban". "Yo soy hiperactiva, el formato lo he hecho 13 años, me ha costado muchísimo y ya está. Siendo concursante en 'Decomasters' me he dado cuenta de lo que me costaba hacer 'Masterchef'. He disfrutado muchísimo más 'Decomasters'".

"Tengo mucha energía y 'Masterchef' me costaba, bostezaba mucho en el programa. Soy hiperactiva diagnosticada, tengo déficit de atención, altas capacidades… Estaba encorsetada porque estaba de pie, parada, quieta, mirando al frente, con los tacones puestos. Han sido 13 años, yo ya he cumplido. Mi hijo pequeño, Diego, solo me ha visto en 'Masterchef'", ha añadido.

'Au pair' en casa del cantante de Talking Heads

A lo largo de la entrevista, Samantha Vallejo-Nágera ha remarcado que ha construido su carrera a base de esfuerzo y que nunca ha gozado de grandes privilegios: "Tengo un apellido compuesto y todo lo que quieras, pero somos gente trabajadora. Ni ricos ni herederos, gente normal. Yo he trabajado siempre. En Londres, era 'au pair' en una casa y me encantaba, me lo pasaba bomba. En Estados Unidos, en Nueva York, fui 'au pair' en casa del cantante de Talking Heads".

La chef también ha hablado de su vida sentimental y ha explicado cómo uno de sus mejores amigos acabó convirtiéndose en el amor de su vida: "Tenía una casa monísima, enfrente de una iglesia, y veía las bodas comiendo pipas. Pensaba 'bueno, yo no me casaré, no pasa nada'. He tenido muchos amigos siempre, pero no he sido demasiado de ligoteo. He tenido mis novietes y tal, pero… Hasta que, a los 32, apareció el hombre de mi vida. Al día siguiente me dijo 'tú y yo nos vamos a casar'. Y nos casamos a los seis meses".

Continuando con temas más personales, Vallejo-Nágera ha explicado como afrontó que su hijo 'Roscón' tuviera síndrome de Down: "La habitación del hospital parecía un tanatorio en vez de un paritorio. Lo ves como un drama, te llevas un susto… La gente venía a darnos el pésame, no la enhorabuena. Tardé 15 días en asimilarlo. Tuve un proceso un poco de rechazo, que es algo muy normal", ha recordado.

Su hijo 'Roscón'

"Mi hijo se quedó en el hospital cuando nació porque tenía la bilirrubina alta y yo me fui a mi casa. Yo estaba encantada en mi casa, pensando 'uy, la bilirrubina, que se quede allí'. Es muy 'heavy', pero quiero que las mamás sepan que no pasa nada, que son cosas normales", ha subrayado la chef.

"He hecho mucha labor de ayudar a las mamás cuando nacen estos niños y he visto de todo. Lo normal es que tengamos rechazo, lo normal es que, a esos niños, al principio, nadie los quiere. Yo siempre digo '¿cómo podemos hacer que la sociedad cambie y que la gente se dé cuenta de que esto es un premio?'", ha comentado.