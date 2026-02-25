Nueva ventana
Movistar Plus+ se alía con Pablo Iglesias y empieza a emitir Canal Red en la plataforma de streaming
La plataforma de Telefónica inicia la fase técnica previa a la incorporación oficial del canal impulsado por el exvicepresidente.
Carlos Merenciano
Movistar Plus+ ha activado la señal en pruebas de Canal Red, el proyecto audiovisual vinculado a Pablo Iglesias. El canal ya figura a nivel técnico en el catálogo de la plataforma, un paso previo habitual antes de su incorporación definitiva a alguno de sus diales. Por ahora no se ha comunicado ni la fecha exacta de estreno ni el número de canal que ocupará.
Estas emisiones preliminares sirven para verificar la calidad de imagen y sonido, así como la correcta integración en la guía. Si el proceso concluye sin incidencias, el lanzamiento oficial podría producirse en las próximas semanas. La llegada a Movistar Plus+ supondrá un cambio de dimensión para un proyecto que hasta ahora había centrado su actividad en internet y en su presencia en la TDT madrileña.
En cuanto a contenidos, se espera que mantenga la misma oferta que en su versión online, con programas como ‘La Base’ y ‘Noticias Básicas’, espacios de análisis político conducidos por el propio Iglesias junto a colaboradores habituales. El canal nació a finales de 2022 y se financia a través de un modelo mixto que combina aportaciones de su audiencia con inversión privada.
Antes de este salto a una plataforma nacional de pago, Canal Red dio un paso estratégico al hacerse con la frecuencia madrileña que ocupaba 7NN, el canal promovido por Marcos de Quinto. Con su desembarco en Movistar Plus+, el proyecto amplía su visibilidad y pasa a competir en el mismo entorno que otros canales temáticos de actualidad, en un contexto de creciente interés por la información política en televisión.
