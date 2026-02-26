Elena Rivera (33 años), sobre su infancia como actriz en Cuéntame: "Me perdía algún examen, pero los profesores estaban avisados y me cambiaban el día"

La actriz zaragozana Elena Rivera saltó a la fama a nivel nacional cuando todavía era una niña gracias a su papel como Karina Saavedra en Cuéntame. La mítica serie de RTVE terminó en 2023 tras 23 temporadas siguiendo las andanzas de la familia Alcántara. Un repaso a la historia reciente de España desde 1968 hasta 2001 pasando por el franquismo, la transición y el comienzo de siglo.

Toda España ha visto crecer en la pequeña pantalla a actrices como Ricardo Gómez o Elena Rivera, que ,a pesar de haber protagonizado muchas ficciones posteriores a 'Cuéntame', siempre serán recordados como Carlos Alcántara y Karina Saavedra. En los últimos días se ha rumoreado sobre la posible vuelta de la serie a la televisión ya que su final, con la muerte de Herminia y el regreso de 'Carlitos', dejaba abierta la posibilidad de una nueva temporada.

La actriz Elena Rivera en una entrevista con EFE / EFE

Elena Rivera se mostró en contra de la propuesta avanzada por Ana Duato de grabar y emitir dos capítulos homenaje a Cuéntame por cumplir 25 años en los próximos meses. "Creo que revivir algo tan redondo, que fue un final tan perfecto, es un poco cargarse el legado de la serie. Es como... no lo toques. Esa es mi opinión", afirmó en el pódcast Vaya Vaina.

Además, la actriz quiso recordar la importancia que ha tenido la serie en la historia de la televisión española aguantando 23 temporadas en 'prime time' y emitiendo más de 400 captíulos. "Se fue reinventando teniendo un nivel impresionante y la última temporada fue emocionante y preciosa con un final que no hay mejor que ese", recalcó la zaragozana sobre su oposición a retomar Cuéntame.

"En mi casa siempre me lo han inculcado como un hobby más"

Por otro lado, Elena Rivera también rememoró cómo fue su infancia como niña-actriz y sus viajes desde Zaragoza a Madrid para grabar los capítulos de la serie. "Se metían todas las grabaciones en apenas un día a la semana para no perder mucha clase. En mi casa siempre me lo han inculcado como un hobby más. Me he perdido pocas cosas de mi infancia, ni cumpleaños, ni fin de curso. Tuve que echar mucho más tiempo y me supe organizar, no siento que tuve esa infancia de que me perdí cosas".

La actriz aragonesa, que entró en Cuéntame cómo pasó en 2005, estudió durante toda su infancia y adolescencia en el colegio Silos situado en el barrio de Las Fuentes. "A algún compañero sí que le llamaba la atención. Algún examen me lo perdía, aunque estaban todos los profesores avisados para pasarme a otra clase a realizarlo o directamente me lo cambiaban de día. Me lo trabajaba todo igual. Me salía una cosa de orgullo de hacer más que el resto para que si un día falto no me vengan diciendo que me lo facilitan", analiza.

Por último, Elena Rivera admitió que todavía mantiene una relación muy fuerte con su Zaragoza natal, a donde vuelve muy a menudo, porque le "ayuda a normalizar las cosas".