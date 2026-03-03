Ivonne Reyes se va de España tras confirmarse la decisión de Pepe Navarro: "He tenido mucha ansiedad estos días"

Después de varios meses alejada del foco mediático en los que nada hemos sabido sobre la batalla legal que mantiene contra Pepe Navarro desde hace años por la paternidad de su hijo Alejandro, Ivonne Reyes reaparece con más fuerza que nunca como nueva concursante de 'Supervivientes 2026'.

Siempre en las listas de posibles fichajes estrellas del reality, ha sido en esta ocasión cuando la venezolana ha decidido viajar a los Cayos Cochinos para enfrentarse a la experiencia a sus 58 años y, como ha reconocido a su llegada al aeropuerto junto al resto de sus compañeros para poner rumbo a Honduras, "me siento como rara, he tenido mucha ansiedad estos días". "Espero pasarlo bien, bueno pasarlo bien... aguantar, hacerme a la naturaleza, a la vida de allí y aprender mucho de, no sé, vamos como una mezcla muy bonita, gente como muy nueva, muy linda, muy fresca" ha apuntado sin ocultar sus nervios.

Mientras Ivonne se convierte en 'superviviente', Pepe Navarro protagoniza titulares por el gran momento personal que está viviendo al lado de la modelo, influencer y community manager Verónica Schmidt, con la que mantiene una discreta relación sentimental desde hace año y medio que han conseguido mantener 'en secreto' hasta ahora, cuando unas imágenes de lo más cómplices y cariñosas han confirmado que están muy enamorados.

"Yo es que he estado concentrada en esto y no he visto nada realmente. Yo me alegro que me vaya bien en este instante, de verdad que no tengo cabeza si no para estar centrada aquí" ha reaccionado la venezolana. con indiferencia, dejando claro que lo último en lo que ha pensado antes de 'Supervivientes' es en la vida amorosa del presentador.

Noticias relacionadas

En cuanto a qué le ha dicho Alejandro antes de poner rumbo a Honduras, Ivonne ha revelado que "yo quería emocionarme y me dijo 'bueno madre, vete'. 'Venga, que lo vas a pasar bien, dale, vete, vete, disfruta, dale con todo, al principio parece duro pero te lo vas a pasar perfecto. Disfruta de cada instante, de cada momento y nada, olvídate, la cabeza afuera'" ha expresado entre risas.