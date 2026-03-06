Un profesor de Zaragoza acude a La Revuelta a pedirle un bizum a Broncano y Resines para el viaje de fin de curso: "500 euros"

Zaragoza sigue acaparando titulares en La Revuelta. Después de que Delfín Rivas le presentase a David Broncano su libro 'Till I die' sobre la triste situación del Real Zaragoza en los últimos 20 años, el protagonismo se lo llevó este jueves un profesor de un colegio de la capital aragonesa, que acudió al programa de RTVE a pedirle una ayuda al presentador para poder irse de viaje de estudios con sus alumnos a final de curso.

"Vengo de un colegio de Zaragoza del barrio de Las Delicias, soy tutor de sexto de Primaria y estoy preparando el viaje de fin de curso. Se trata de un centro de especial dificultad. Estoy haciendo actividades en clase para recaudar fondos para que los niños puedan ir al Pirineo. Estamos aprendiendo a escribir correos electrónicos para pedir a comercios que colaboren y otras cosas", comenzó su discurso el formador mientras Broncano y su invitado Antonio Resines se lo tomaban, como todo, a cachondeo.

"Te van a pedir dinero Antonio", le advirtió el presentador de La Revuelta al popular actor antes de que el zaragozano siguiese contando todo lo que necesitaba para que sus alumnos pudiesen disfrutar de unos días libres antes de dar el siempre difícil paso a Educación Secundaria. "Quiero pediros un bizum porque todos los niños vienen de familias muy humildes y puedan ir a conocer el Pirineo", continuó el profesor de un colegio de Zaragoza acerca del viaje de fin de curso a Villanúa.

Resines se ríe con Broncano durante La Revuelta / RTVE

Para intentar convencer a Broncano que colaborase con esta iniciativa, los alumnos del centro hicieron unas pulseras para regalar a todo el equipo de La Revuelta. "El viaje lo vamos a hacer en el Canfranero que hace el trayecto Zaragoza-Canfranc en aproximadamente unas tres horas. He regateado todo lo que he podido al albergue de Villanúa para poder ir, he pactado que nos llevamos nuestras toallas y sábanas", detalló el educador.

"Necesitamos 500 euros, si luego logramos más dinero podremos hacer otras actividades como visitar la Cueva de las Güixas u otra de arborismo", concluyó su discurso el profesor. Resines, con su labia habitual, convenció a Broncano a colaborar con el colegio de Zaragoza para el viaje de fin de curso. "Venga David, yo pongo diez euros y tú el resto".

"Me abrieron la caja torácica con una radial"

El actor, que se quedó únicamente para escuchar las palabras del profesor zaragozano, se despidió de Broncano tras hacer un alegato de la sanidad pública. Cabe recordar que Resines estuvo ingresado durante mucho tiempo en el hospital por un problema de salud y mostró a todo el público la cicatriz que le ha quedado tras ser operado a corazón abierto. "Empecé a sentir síntomas como un exceso de fatiga al caminar y terminaron abriéndome la caja torácica con una radial y cosiéndole el esternón con un alambre", recordó el actor sobre su paso por el hospital.

Resines muestra su cicatriz en el pecho / LA REVUELTA

No es la primera vez que Resines pasa mucho tiempo en un centro sanitario ya que estuvo en coma durante 23 días tras contagiarse del covid 19. Y es que el actor estuvo entre la vida y la muerte pasando muchísimos días en la UCI del Hospital Gregorio Marañón.