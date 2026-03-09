Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Federación AragonesaNoria ZaragozaLas ArmasMiguel LinaresSucesos AragónTorreznos Zaragoza
instagramlinkedin

'Y Ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega vuelve a su programa tras la muerte de su padre y se rompe con el pésame que le da una invitada: "Eso duele mucho"

La presentadora no ha podido evitar las lágrimas cuando Carmen, la invitada del programa le ha dado el pésame

Sonsoles Ónega, emocionada con Carmen en 'Y Ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega, emocionada con Carmen en 'Y Ahora Sonsoles' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Tenerife

Una semana después del fallecimiento de Fernando Ónega a los 87 años, su hija, Sonsoles Óenga ha vuelto a tomar las riendas de su programa en Antena 3. Y lo ha hecho además un día después del 8M y con una entrevista preparada para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad actual.

Para ello, 'Y Ahora Sonsoles' recibía a Carmen Herrera, una mujer de 92 años que ha contado cómo ha sido su historia vital en una España muy distinta a la actual y que ha emocionado a la presentadora cuando le ha dado el pésame.

"Siento muchísimo lo de tu papá", le decía Carmen a una emocionada Sonsoles que se rompía a medida que su invitada le daba ánimos: "Eso duele mucho, ¿verdad hija?", le decía con ternura.

"A todas nos ha tocado, cariño. Yo me he quedado de 7 (hermanos) sola. Todos se me han ido. Hay que luchar en la vida. Lo que podemos". Por último, Carmen le ha dedicado unas emotivas palabras a Sonsoles, que seguía sin poder articular palabra y ha desatado el aplauso del público:

Noticias relacionadas

"Tú llévalo lo mejor que puedas, que padre no hay más que uno, ni madre".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
  2. La Guardia Civil define al exdirector del Inaga como la 'figura central' de la 'presión' para facilitar la expansión de Forestalia
  3. Un accidente en la A-23, a la altura del puerto de Monrepós, deja cinco heridos
  4. La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
  5. El nuevo póker de técnicos en el Real Zaragoza
  6. Jesús Vallejo habla del momento del Zaragoza: 'Es una situación muy compleja, pero han cogido un poco de aire
  7. Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: 'La orden era no hacer falta pero los jugadores en la pista están a muchas pulsaciones
  8. Figari, el restaurante de Zaragoza donde probar calamares y guisos al estilo italiano: 'Se pueden hacer otras cosas que no sean pasta y pizza

Escapadas de fin de semana desde Zaragoza: las cuatro ciudades europeas con vuelo directo que puedes ver en tres días

Escapadas de fin de semana desde Zaragoza: las cuatro ciudades europeas con vuelo directo que puedes ver en tres días

VÍDEO | El Real Zaragoza, decidido a esperar a Ismael Arilla para que asuma la dirección de la cantera

Compañeros del agente Maldonado, tras su muerte en Calatayud: "Era una persona muy noble"

Compañeros del agente Maldonado, tras su muerte en Calatayud: "Era una persona muy noble"

El colmo de volver a comprar el petróleo ruso

El colmo de volver a comprar el petróleo ruso

Nuevo caso de racismo en el fútbol base aragonés durante un partido de niños de 12 años:"Te reviento, negro de mierda"

Nuevo caso de racismo en el fútbol base aragonés durante un partido de niños de 12 años:"Te reviento, negro de mierda"

Llega a Valencia y Alicante el 'DroneArt Show: Four Seasons', miles de drones vestirán el cielo los próximos fines de semana

Llega a Valencia y Alicante el 'DroneArt Show: Four Seasons', miles de drones vestirán el cielo los próximos fines de semana
Tracking Pixel Contents