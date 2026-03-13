Aragón TV estrena ‘Semana Santa Paso a Paso’, una mirada única a las imágenes de la Pasión aragonesa

La riqueza artística y devocional de la Semana Santa aragonesa protagoniza este nuevo y ambicioso programa televisivo compuesto por cuatro capítulos de cincuenta minutos, que propone una mirada innovadora y contemporánea a nuestro patrimonio cofrade.

A través de recreaciones en 3D de última generación, el espacio permitirá descubrir perspectivas inéditas de imágenes y conjuntos escultóricos de la Pasión. Detalles anatómicos, gestuales y simbólicos, que habitualmente pasan desapercibidos, se revelarán ante el espectador con una claridad sorprendente, ofreciendo una experiencia visual única y profundamente inmersiva.

Los dos primeros capítulos de esta serie documental se estrenan este domingo, 15 de marzo, a partir de las 21.30 horas en Aragón TV.

Una producción de Prensa Ibérica

El programa está producido por Prensa Ibérica a través de Comunicación y Medios de Aragón (CMA) y no solo aborda el valor artístico e histórico de la imaginería, sino que amplía el enfoque tradicional incorporando voces de distintas disciplinas.

Junto a expertos en arte sacro, imaginería y tradición de la Semana Santa aragonesa, participan profesionales de ámbitos como la psicología y la medicina forense, que aportan nuevas claves para comprender nuestras imágenes. El productor ejecutivo ha sido Adrián Ivorra y se ha contado con la dirección de Daniel Latorre y el guion de Javier Fajarnés.

Esta mirada transversal permite acercarse a las obras desde perspectivas complementarias en las que emoción, fe, ciencia y conocimiento técnico dialogan para enriquecer la comprensión de un legado cultural que forma parte esencial de la identidad aragonesa.

Tradición y tecnología se dan la mano en un formato divulgativo, emocionante y visualmente impactante que invita a redescubrir la Semana Santa desde dentro, poniendo en valor el extraordinario patrimonio escultórico que cada año desfila por nuestras calles.

Una serie de cuatro capítulos

El primer capítulo está protagonizado por cuatro pasos de gran poderío visual: las imágenes del Cristo Yacente de Barbastro, las tallas del Ecce Homo y María Santísima del Dulce Nombre de Zaragoza y el conjunto escultórico del Descendimiento. Todas estas son obras que destacan por su fuerza estética, su valor histórico o la devoción que despiertan.

En el segundo capítulo contaremos con los pasos zaragozanos de la Entrada de Jesús en Jerusalén, Jesús Atado a la Columna y La Piedad, así como con la sorprendente Granada de Alcañiz. En esta entrega, la monumentalidad, el dinamismo y la mecánica juegan un papel fundamental.

A lo largo del tercer capítulo, dos Vírgenes, la del Silencio —en Zaragoza— y la del Rosario —en Teruel— ofrecen una mirada delicada e incluso bella del sufrimiento, mientras que el Nazareno de Zaragoza nos contempla con sus cientos de años de historia. Cierra esta entrega el paso del Cenáculo, que representa de un modo majestuoso la Última Cena.

El último episodio recorre el arte y la historia de las tallas zaragozanas del Cristo de la Expiración y la Dolorosa, la imagen oscense del Cristo del Perdón y el paso de misterio de la Oración en el Huerto —en Zaragoza—, cuya decoración realista nos transporta al Jerusalén del año 33.

Con esta serie documental, Aragón TV continúa con su emotiva labor de promoción del patrimonio artístico e inmaterial de la comunidad.