Isabel Rábago carga contra la presencia de Yolanda Díaz en Los Oscar: "Comunismo de caviar"

Anoche se celebró en EEUU la nueva edición de Los Oscar, que estuvo marcada por el triunfo de 'Una batalla tras otra', el vacío de 'Sirat' y el discurso de Javier Bardem contra la guerra, entre otros muchos momentos, pero además a la gala también acudió Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno.

La política reivindicó su presencia en la ceremonia "para apoyar al cine español", tal y como afirmó ante EFE. Pero además, Díaz es amiga de Oliver Laxe, director de 'Sirat'. El viaje de la ministra ha sido muy criticado por Isabel Rábago, colaboradora de 'Espejo Público', que ha subido un vídeo en sus redes.

"Se ha cogido una clase business, hotelazo, porque pagamos todos los españoles, y se ha ido a Los Oscars", ha comenzado criticando la colaboradora. "Va a pisar el territorio Trump y yo me pregunto: ¿qué pin se va a poner en la alfombra roja? ¿El de Palestina? ¿El de Irán? ¿El antiTrump?", continúa en su clip.

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Por último, la colaboradora cuestiona la ideología de la vicepresidenta por irse hasta Hollywood a Los Oscar: "Comunismo de caviar. Lo pagamos tú y yo", concluye.