Programación
RTVE elige a David Broncano como inesperado sustituto de Dani Rovira con una inédita estrategia para hacer frente a 'Supervivientes'
La cadena pública opta por el cómico para suplir a Rovira tras la cancelación de 'Al margen de todo'
Redacción
RTVE ha tomado una decisión inédita con David Broncano para cubrir el hueco dejado por la cancelación de 'Al margen de todo', el programa de Dani Rovira. En lugar de estrenar un nuevo formato, la cadena pública ha optado por reforzar su apuesta por 'La Revuelta' con un movimiento completamente excepcional en su parrilla.
La 1 emitirá este jueves una entrega especial que ocupará prácticamente toda la noche, desde las 21:45 hasta las 2:30 de la madrugada. Un maratón de casi cinco horas que rompe con la duración habitual del formato y que supone un cambio de franja sin precedentes en la historia reciente del programa.
Esta decisión llega tras la cancelación fulminante del espacio de Dani Rovira, que no logró enganchar a la audiencia en sus primeras semanas. Ante la falta de relevo inmediato, RTVE ha preferido no precipitar nuevos estrenos y apostar por una solución temporal.
El especial contará con contenidos destacados, como la visita de Pedro Almodóvar, uno de los grandes reclamos de la noche, además de otros invitados. Tras la emisión principal, a las 1:00 de la madrugada está previsto la cadena ofrezca una reposición del programa, alargando aún más su presencia en parrilla.
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