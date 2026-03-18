Un viaje por los motores turísticos de Aragón y su impacto en el territorio

‘El Valor de Aragón’, programa producido por Prensa Ibérica en Aragón a través de Comunicación y Medios de Aragón (CMA), explora este miércoles (22:50 horas) los pilares que sostienen el turismo aragonés y el papel que desempeñan en la dinamización de la comunidad. A través de un recorrido por el Pirineo y otras comarcas, la presentadora María Gracia se adentra en iniciativas que combinan innovación, patrimonio, naturaleza y tradición para ofrecer una visión completa de un sector en constante crecimiento.

Uno de los ejes del recorrido tiene lugar en el Pirineo aragonés, donde María descubre dos nuevas infraestructuras que están marcando un antes y un después: la telecabina Astún–Candanchú, que conectará ambos dominios y ampliará notablemente el atractivo de la zona; y el nuevo tobogán de Panticosa, una propuesta lúdica diseñada para atraer visitantes durante todo el año y diversificar la oferta más allá de la temporada de nieve.

María Gracia durante el programa que se emitirá este miércoles / ARAGÓN TV

El programa también pone el foco en Zona 0, un proyecto pionero en Sobrarbe que ha convertido la rehabilitación de senderos en un motor para el turismo deportivo y sostenible. Gracias a la recuperación de caminos tradicionales, la comarca se ha posicionado como un referente nacional para los amantes de la bicicleta de montaña.

En su aventura por el territorio, María Gracia también se adentra en la Ribagorza, para descubrir la riqueza patrimonial, natural y gastronómica que caracteriza a esta comarca. Allí conocerá cómo la puesta en valor de sus recursos culturales y culinarios contribuye a impulsar un turismo auténtico y respetuoso con el entorno.

La Red de Hospederías de Aragón es un conjunto de alojamientos singulares que se han convertido en un símbolo de identidad y en un motor para la revitalización turística de numerosas localidades. El programa se aproximará a su apuesta por la calidad, la historia y el desarrollo local.

El viaje concluye en el corazón del Somontano, con una visita a la Bodega Sommos, un referente del enoturismo aragonés que ha sabido combinar arquitectura vanguardista, tradición vitivinícola y experiencias innovadoras para atraer a visitantes de dentro y fuera de la comunidad.

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‘El Valor de Aragón’, los miércoles a las 22:50 horas, con María Gracia.