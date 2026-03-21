‘La Semana Santa Paso a Paso’ profundiza en la emoción y el simbolismo de la Pasión en Aragón TV

‘La Semana Santa Paso a Paso’ avanza en su recorrido por el patrimonio cofrade aragonés con la emisión de su tercer y cuarto capítulo: dos entregas que intensifican la propuesta visual y divulgativa de la serie y que invitan al espectador a descubrir la Pasión desde perspectivas inéditas. La serie documental es una producción de Prensa Ibérica en Aragón a través de Comunicación y Medios de Aragón (CMA).

En el tercer capítulo, la narrativa se detiene en la representación del dolor desde una óptica serena y profundamente estética. Las imágenes de la Virgen del Silencio, en Zaragoza, y la Virgen del Rosario, en Teruel, revelan una belleza contenida que trasciende el sufrimiento. Junto a ellas, el Nazareno de Zaragoza interpela al espectador con el peso de su historia centenaria, mientras que el paso del Cenáculo pone el broche a la entrega con una majestuosa recreación de la Última Cena, analizada con un nivel de detalle nunca antes visto gracias a la tecnología 3D.

El cuarto y último episodio amplía el foco para recorrer algunas de las tallas más emblemáticas de Aragón. Desde el Cristo de la Expiración y la Dolorosa de Zaragoza hasta el Cristo del Perdón de Huesca, el capítulo profundiza en el valor artístico, emocional y simbólico de estas obras. El recorrido culmina con el paso de la Oración en el Huerto, cuya cuidada escenografía transporta al espectador al Jerusalén del año 33, en una experiencia inmersiva que fusiona historia, arte y recreación digital.

En ambos capítulos, el programa mantiene su apuesta por un enfoque multidisciplinar, incorporando las voces de expertos en arte sacro, imaginería, psicología y medicina forense. Este diálogo entre tradición y conocimiento, permite al espectador reinterpretar los pasos e imágenes desde nuevas claves, enriqueciendo su comprensión.

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Con estas dos entregas finales (este domingo, 21.30 horas) ‘La Semana Santa Paso a Paso’ consolida su propuesta como un formato innovador y visualmente impactante, que redefine la forma de acercarse a uno de los patrimonios más singulares y arraigados en Aragón.