Sorpresa en 'La ruleta de la suerte': Laura Moure anuncia su embarazo
La presentadora del popular concurso de Antena 3 ha compartido en redes sociales una publicación muy especial con la que confirma que está esperando su primera hija
Kevin Rodríguez
Sorpresa en el universo de 'La ruleta de la suerte'. Laura Moure ha anunciado que está embarazada, una noticia que ha pillado por sorpresa a muchos seguidores del formato y que ella misma ha querido compartir de una forma muy especial.
La presentadora ha hecho público el anuncio a través de sus redes sociales, donde ha publicado una imagen muy significativa acompañada de un mensaje cargado de emoción: “El mejor regalo de nuestra vida”. Con estas palabras, confirma que está esperando su primera hija y abre una nueva etapa en su vida personal.
Habitual del concurso de Antena 3, Moure se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del programa gracias a su cercanía y naturalidad frente a las cámaras. Pese a su popularidad, siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano, lo que ha hecho que este anuncio tenga aún mayor impacto.
Además, la presentadora también ha querido compartir el nombre que llevará su bebé, así como el mes de nacimiento, previsto para agosto: "Os presento a la pequeña Zoe", ha escrito en el post. Por último, también explica cómo han sido los primeros meses de embarazo: "Ya dejé atrás ese primer trimestre de náuseas y sueño".
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