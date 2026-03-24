Alejandra Rubio anuncia que deja la televisión tras romperse en directo: "No he tenido un trato justo"

Alejandra Rubio ha decidido apartarse de la televisión. La colaboradora, que está embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia, ha anunciado que se toma un descanso profesional tras atravesar una situación que, según ha explicado, ya no puede sostener.

El detonante fue lo ocurrido este lunes en 'El Tiempo Justo', donde estuvo a punto de romper a llorar en directo. Horas después, en 'Vamos a ver', ha reconocido que ese momento ha precipitado una decisión que ya llevaba tiempo rondándole: "Algunos compañeros pusieron en duda que mis motivo para la exclusiva fueron médicos. Eso ya es...".

Coincidiendo con su 26 cumpleaños, Rubio ha explicado que su intención era parar más adelante, pero lo sucedido en plató le ha llevado a adelantarlo. Aunque no cierra la puerta a volver, deja en el aire su futuro en televisión: "Tengo que ve cómo se sucede todo y también si luego quieren que regrese".

Preguntada por su relación con el programa, ha reconocido una sensación desigual: "En muchas ocasiones sí, pero en otras no. No es algo que pueda echar en cara porque es algo que comprendo en este trabajo, y más de lo que creéis". Además, ha admitido que esta pausa responde también a una reflexión personal: "He tomado decisiones muy impulsivas a lo largo de mi vida. Ahora me he planteado que igual esto no es lo que yo quería para mí. Por ejemplo, para mí ha sido muy importante haber escrito este libro".

En su intervención, también ha lanzado una crítica directa a su experiencia en televisión: "Creo que no he tenido un trato justo. Tengo 25 años y parece que a la niña hay que regañarla por todo. Yo sé que me equivoco en muchas cosas, pero suelo pedir perdón. A mí no me ha protegido nadie en la televisión y no hay más que ver los programas".

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Pese a todo, la hija de Terelu Campos ha querido cerrar su etapa con agradecimiento: "Me voy muy agradecida a esta cadena porque he hecho cosas fantásticas y he conocido a gente con la que me llevo muy bien y es fantástica".