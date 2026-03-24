‘El valor de Aragón’ analiza el potencial de nuestra comunidad como referente digital

Aragón da un paso al frente en el mapa tecnológico europeo. Este miércoles en Aragón TV (22:50 horas), ‘El Valor de Aragón’, una producción de Prensa Ibérica en la comunidad, pone el foco en las TIC, para analizar en profundidad la transformación digital de la comunidad y su consolidación como hub estratégico para la innovación.

De la mano de la periodista María Gracia, el espacio recorre algunos de los proyectos y empresas más representativos del ecosistema tecnológico aragonés. La visita a Integra permite conocer de primera mano cómo tecnologías como el Big Data, la computación en la nube y la inteligencia artificial se aplican en soluciones reales que ya están impactando en distintos sectores.

El programa visita la empresa Integra / ARAGÓN TV

El programa también pone el foco en el crecimiento empresarial local con el caso de Levitec, una compañía aragonesa que ejemplifica la evolución del tejido industrial: desde sus inicios en instalaciones eléctricas hasta convertirse en un actor clave en la construcción de grandes centros de datos, incluyendo proyectos para multinacionales tecnológicas.

Además, en colaboración con Amazon Web Services, el capítulo El Valor de las TIC profundiza en las razones que han convertido a Aragón en un enclave estratégico para las grandes corporaciones digitales. La disponibilidad de infraestructuras, la apuesta institucional y el talento local son algunos de los factores que han impulsado inversiones multimillonarias en la región.

Noticias relacionadas

El Valor de Aragón’ también analizará el impacto económico y laboral de esta transformación, evidenciando cómo la digitalización está generando nuevas oportunidades de empleo y posicionando a Aragón como un motor de innovación en el sur de Europa.