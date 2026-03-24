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Tras 'Top Chef'

Belén Esteban acude a 'La revuelta' y le pide trabajo a Broncano para la próxima temporada: "Estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato"

La colaboradora visita el programa junto a Eva Arguiñano para promocionar la recta final de 'Top Chef: Dulces y famosos'.

Belén Esteban en 'La revuelta'.

Belén Esteban en 'La revuelta'. / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

Belén Esteban reapareció este lunes en 'La Revuelta' junto a Eva Arguiñano para promocionar la recta final de 'Top Chef: Dulces y famosos', pero terminó dejando uno de los titulares de la noche. La colaboradora confirmó en directo que, a pesar de que ha decidido alejarse temporalmente de la televisión, estaría dispuesta a volver a TVE.

Durante la entrevista con David Broncano, Esteban explicó los motivos de este parón actual: “He decidido coger un año sabático, porque tengo una madre de 82 años, y ahora me ha dado por viajar con mi marido”. Una decisión personal que llega tras su paso por el talent de repostería, una experiencia que definió como muy distinta a su trayectoria habitual en televisión.

En ese contexto, también dejó una reivindicación sobre la situación de los autónomos: “He dejado un año de trabajar y no tengo paro. No me jodas, si todos los meses pago un dineral. A los autónomos hay que apoyarlos”. Además, quiso dejar claro que su situación fiscal está en orden: “Lo pagué todo cuando estaba Montoro. No debo nada, estoy muy contenta”.

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Pese a este parón, la televisiva no cierra la puerta a volver pronto a la pequeña pantalla. De hecho, lanzó un guiño directo al presentador: “A partir de septiembre y octubre, estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato. Si me hacen una buena oferta no voy a decir que no”. También tuvo palabras para 'La familia de la tele', su último proyecto en TVE: “Duró 36 días, pero no pasa nada… eso fue un mal sueño”.

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