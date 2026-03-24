Nuevas ficciones
Así son 'Por 100 millones' y 'Vida perra', los dos estrenos españoles de las plataformas de streaming de esta semana: ¿de qué van y cuándo se estrenan?
Movistar Plus+ y Prime Video lanzan dos apuestas muy distintas: un secuestro real convertido en serie y una comedia coral ambientada en un parque de perros.
Carlos Merenciano
Las plataformas vuelven a apostar por la ficción española con dos estrenos muy diferentes esta semana. Por un lado, ‘Por 100 millones’ llega a Movistar Plus+ con una historia basada en hechos reales; por otro, ‘Vida perra’ aterriza en Amazon Prime Video como una comedia coral con un punto satírico.
El primero de los títulos, ‘Por 100 millones’, se estrena el jueves 26 de marzo y recrea uno de los sucesos más impactantes y a la vez insólitos del deporte español: el secuestro del futbolista Quini en 1981. La serie narra cómo tres mecánicos en paro, sin experiencia criminal, planearon un rapto que terminó siendo tan torpe como mediático, manteniendo al jugador retenido durante 25 días en condiciones precarias. La ficción mezcla drama y comedia negra para retratar aquel episodio real, con un reparto encabezado por Raúl Arévalo, Vito Sanz o Gabriel Guevara.
Muy distinto es el enfoque de ‘Vida perra’, que se estrena el viernes 27 de marzo en Prime Video. La serie propone una comedia de sketches ambientada en un parque de perros de Madrid, convertido en punto de encuentro de un grupo de vecinos de lo más variado. A través de sus encuentros cotidianos, la ficción aborda con humor temas sociales y personales, construyendo un retrato coral donde los perros son el nexo común entre historias muy distintas. Entre el reparto se puede encontrar a Fernando Tejero, Carlos Areces, Jordi Sánchez o Ana Morgade, entre otros, a los que se añaden personajes invitados en algunos de los capítulos.
Con estos dos lanzamientos, las plataformas vuelven a demostrar la diversidad de la ficción española actual: desde la recreación de un caso real que marcó a todo un país hasta una comedia contemporánea con mirada irónica sobre la vida cotidiana. Dos propuestas opuestas que coinciden en el calendario y amplían el abanico del streaming nacional.
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