'Y Ahora Sonsoles'
Sonsoles Ónega deja claro que Noelia “pidió expresamente” la entrevista: “Es importante remarcarlo”
La presentadora ha considerado importante aclarar este detalle de la conversación entre Bea Osa y la joven Noelia después de algunas críticas que ha recibido su emisión
Kevin Rodríguez
Sonsoles Ónega y su programa emitieron ayer el testimonio de Noelia, la joven de 25 años que mañana recibirá la eutanasia tras más de 2 años de lucha judicial con sus padres. La emisión de esa conversación fue solo un avance en el que también pudimos ver cómo la madre de Noelia decidía acompañar a su hija a pesar de estar en contra de su eutansia.
La emsión de ayer ya generó algunas críticas y por eso la presentadora ha querido remarcar que fue la joven quien pidió esta conversación: "Es importante que insistamos y remarquemos eso", ha dicho hoy antes de emitir la entrevista al completo.
"Surge porque ella pide expresamente esta entrevista", apunta Bea Osa, que es quien ha charlado con la joven y con su familia. "No es a ofrecimiento mío. Ella quería dejar un mensaje póstumo, pero en un día concreto me escribe y me dice 'quiero esta entrevista'", añade la periodista.
De este modo, tanto Sonsoles Ónega como Bea Osa han querido dejar claro que la iniciativa partió de Noelia, en un contexto en el que la emisión de la entrevista ha sido objeto de debate en redes sociales.
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