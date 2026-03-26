Confesión inesperada
Fani Carbajo, de 'La isla de las tentaciones', destapa su abrupta salida de la agencia de Dulceida: “Me estaba quedando sin cobrar”
La influencer revela en el podcast 'Sobrevive y exagera' los motivos económicos que la llevaron a romper con su representación.
Carlos Merenciano
Fani Carbajo, conocida por su participación en 'La isla de las tentaciones', ha sorprendido con nuevas declaraciones sobre su pasado profesional en la agencia de Dulceida durante su paso por el podcast ‘Sobrevive y exagera’. La televisiva ha explicado sin rodeos por qué decidió marcharse, señalando directamente a la gestión de sus campañas.
“Yo siempre he dicho que yo fui la primera en irme de la agencia de Dulceida”, aseguró Fani, que relató cómo comenzó a detectar problemas con su trabajo: “Yo tenía un correo electrónico lleno de publicidades y no me cerraban nada, y lo que cerraban, pedían una barbaridad de dinero por mí”.
La influencer ha detallado que esa estrategia le perjudicaba económicamente: “Yo les decía ‘Vamos a ver, que yo tengo que dar de comer a mi hijo. Si a mí no me pagan 7.000 euros y me están ofreciendo 2.000, coge 2.000 euros’”. En esa línea, insistió en que su prioridad era poder mantener su estabilidad: “Yo lo que quiero es pagar mi casa, mi luz, mi factura, mi autónomo”.
Además, Fani fue muy clara al comparar su perfil con otras figuras del sector: “Es que, ¿quién soy yo? Yo no soy Tamara Falcó para que me paguen 10.000 euros”. Y concluyó reivindicando decisiones más realistas: “Si a mí Burger King me ofrece 2.000 euros, pues coge 2.000, que yo tengo un hijo al que mantener”. Debido a esto, Fani terminó marchándose de esta agencia, y alejándose del lado de la influencer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mercazaragoza busca una solución para el matadero tras perder a su mejor cliente y dejar en tres meses un 'agujero' de 1,2 millones en sus cuentas
- El chef Ferran Adrià, en Zaragoza: 'Para que me cobren 70 euros en un restaurante y me sirva un robot, me quedo en casa
- El restaurante de Zaragoza con el mejor menú del día por menos de 25 euros: cocina mediterránea con toques peruanos junto a la plaza de toros
- Comienza la construcción de otro bloque de viviendas de lujo en Zaragoza: pisos de hasta 736.000 euros en la 'milla de oro' de San José
- El Real Zaragoza apuesta fuerte por Diego Fuoli
- Zaragoza se consolida como la cuarta ciudad más poblada de España por delante de Sevilla: ya tiene 701.299 habitantes
- Atención jubilados: el Ayuntamiento de Zaragoza anuncia un nuevo límite para poder viajar gratis en el autobús y el tranvía
- El presente mal explotado de Saidu y el futuro de otra perla del Real Zaragoza