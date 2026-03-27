Noche completa
Noche de alto voltaje con Manuel Cortés, el regreso de Ylenia y las parejas de 'Casados a primera vista'
Telecinco anuncia una entrega marcada por las revelaciones sobre Rocío Flores y Gloria Camila, la reaparición de Ylenia Padilla y un debate de 'Supervivientes'
Carlos Merenciano
‘¡De Viernes!’ prepara una de sus noches más fuertes de las últimas semanas con una entrega que mezclará conflicto, regreso mediático y balance de realities. Telecinco ha avanzado que Manuel Cortés será uno de los grandes protagonistas del programa de esta noche, con una entrevista en la que promete desvelar su papel y los verdaderos motivos del fuerte enfrentamiento entre Rocío Flores y Gloria Camila y desenmascarará definitivamente a la hija de Ortega Cano.
El hijo de Raquel Bollo expondrá en plató una visión muy dura sobre la relación entre ambas. En el avance remitido por Telecinco, Manuel Cortés asegura: “Para Gloria, Rocío ha sido más que una hermana, pero se ha aprovechado de ella y la ha usado de apagafuegos. Gloria ha utilizado a Rocío en otras relaciones para cubrirla y esto ha terminado en una pelea muy fuerte”. No será lo único. El programa también adelanta otra acusación directa del invitado: “Estando con Gloria en mi casa, ella ha llamado a Álvaro desde otra habitación; yo he mentido a Álvaro en su cara por protegerla”.
La promo va todavía más allá y deja una de las frases más contundentes de la noche. Manuel Cortés sentencia: “Es una lianta, se moría por mí y no paraba de engañarme; le deseo lo mejor, pero lejos de mí”. Todo apunta, por tanto, a una entrevista con posibles consecuencias dentro del universo televisivo que rodea a Rocío Flores y a Gloria Camila.
Otro de los platos fuertes de la entrega será la reaparición de Ylenia Padilla. Telecinco avanza que la exconcursante romperá su silencio tras casi seis años apartada de los medios con su entrevista más dura y sincera. En el adelanto, la cadena explica que tras reconocer haber estado paralizada por el miedo y el dolor, da un paso al frente para desvelar sin censura los verdaderos motivos que la llevaron a alejarse de la televisión, responder a todas las acusaciones que se han vertido sobre ella y repasar sus inicios, sus mejores años en el medio y su decadencia televisiva. Además, según ha desvelado en un avance, se ha refugiado en la religión para superar sus malos momentos.
La noche también volverá a mirar a ‘Supervivientes’. Rocío Flores estará presente en plató, muy pendiente de la entrevista de Manuel Cortés, y se sentará junto a José María Almoguera, María Jesús Ruiz y otros colaboradores para comentar la última hora del reality con imágenes inéditas del concurso.
Además, ‘¡De Viernes!’ reunirá a tres de las parejas que sí lograron culminar con éxito la experiencia de ‘Casados a primera vista’. Ana y Luija, Estefanía y Stefan y Laura y Lorenzo acudirán al plató para explicar cómo ha evolucionado su relación fuera del formato y hacer balance de su paso por uno de los espacios que mejor rendimiento le ha dado a Telecinco en los últimos meses.
Suscríbete para seguir leyendo
- Zaragoza tendrá un nuevo pulmón verde en Arcosur: casi doblará al Parque Grande y costará 18 millones de euros
- El Ayuntamiento de Zaragoza modifica el proyecto para reconvertir y reabrir una antigua marisquería en Delicias
- Hallan muerto en Teruel al joven profesor desaparecido en Fraga
- Un pueblo de Zaragoza compra su precioso castillo por 1,9 millones de euros: 'Es un sueño que se hace realidad
- Un muerto en un accidente de tráfico en Tauste
- La crónica del Casademont Zaragoza-IDK Euskotren de la Copa de la Reina: dos torres y una candidata a MVP (71-61)
- Atención jubilados: el Ayuntamiento de Zaragoza anuncia un nuevo límite para poder viajar gratis en el autobús y el tranvía
- Le patina la rueda de una bizi, se rompe un diente y la muñeca y le multan por 'conducir sin la diligencia necesaria': 'Me sentí muy indefenso