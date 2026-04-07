'El Valor de Aragón' realiza un recorrido humano por el corazón del sistema sanitario aragonés

¿Cómo funciona el sistema sanitario aragonés? ¿Qué impacto directo tienen sus profesionales en la vida de miles de personas? Este miércoles (22:50 horas) María Gracia se adentra en diferentes ámbitos de la sanidad pública para conocer de primera mano el trabajo diario de médicos, enfermeras y técnicos, así como la realidad de los pacientes a los que atienden.

'El Valor de Aragón', producido por Prensa Ibérica a través de Comunicación y Medios de Aragón (CMA), acompañará al equipo del programa RIO, una técnica pionera en España que se desplaza por todo Aragón para tratar a pacientes oncológicos en sus propios hospitales de referencia. Gracias a esta iniciativa, se evitan desplazamientos largos y se mejora la calidad de vida de las personas que reciben tratamiento contra el cáncer, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros sanitarios.

El programa también pondrá el foco en la medicina rural, una de las grandes fortalezas y retos del sistema sanitario autonómico. En los municipios más aislados, médicos y enfermeras se convierten en referentes cercanos para la población, ofreciendo atención continuada y personalizada en contextos donde la relación humana es tan importante como la asistencia clínica.

Los espectadores de 'El valor de Aragón' vivirán uno de los momentos más intensos del programa junto al servicio de emergencias 061. Las cámaras acompañan a los profesionales durante un rescate real, mostrando la rapidez, coordinación y preparación necesarias en situaciones límite. Más allá de la urgencia y la técnica, el relato subraya el vínculo que se crea entre sanitarios y pacientes en los momentos más críticos.

El recorrido culmina en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Universitario Miguel Servet. Allí, María Gracia conoce las historias de bebés prematuros y de sus familias, que luchan día a día junto a un equipo médico altamente especializado. El programa refleja la delicadeza de este entorno y la implicación emocional y profesional de quienes trabajan para sacar adelante vidas que apenas acaban de empezar.

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Con un enfoque cercano y divulgativo, este capítulo de 'El Valor de Aragón' es un homenaje a la dedicación, la innovación y la vocación que sostienen la sanidad pública.