Este es el último expulsado y los finalistas de 'Top Chef: Dulces y famosos'

'Top Chef: dulces y famosos' ya tiene finalistas. La 1 emitió este miércoles 8 de abril la semifinal del talent de repostería con Belén Esteban, Benita, Samantha Ballentines, Natalia Rodríguez, Ivana Rodríguez y Roi Méndez jugándose las últimas plazas para la gran final. Y lo hizo en una entrega cargada de emoción, visitas de familiares y amigos, pruebas de mucha exigencia y una despedida especialmente dolorosa para Natalia, que terminó cayendo a las puertas del último programa.

La noche arrancó con una prueba más emocional de lo habitual, ya que los concursantes recibieron la visita de personas muy cercanas y cocinaron junto a ellas. Roi compartió reto con su hermano, Belén e Ivana acudieron con dos amigos, Samantha se reencontró con su travesti más admirada, Natalia se emocionó con la llegada de su hermana y Benita apareció junto a su amigo Tony. En ese primer asalto, los aspirantes tuvieron que preparar nueve galletas al estilo New York, y las mejores fueron las de Belén Esteban y David Insua.

La semifinal siguió con una de las pruebas más peculiares de la noche. Los seres queridos de los concursantes formaron las parejas del siguiente reto y eso dejó una combinación que no hizo ninguna gracia a Belén: cocinar con Ivana Rodríguez. La colaboradora se quejó así: “Muy tranquila, pero qué hago, ¿la mato?”. Ambas tuvieron que trabajar unidas dentro de una misma chaquetilla para preparar una Selva Negra con nata y cerezas. Y, pese al choque inicial, acabaron firmando el mejor resultado de la prueba, lo que convirtió a Belén e Ivana en las dos primeras finalistas de la edición.

La tensión creció todavía más en la Caja Negra, donde Benita y Roi compitieron por un lado y Samantha y Natalia por otro para levantar una torre de éclairs. Fue una prueba especialmente delicada, de precisión y mucha presión, que terminó dejando una escena muy clara en la cocina: Natalia, completamente superada, rompió a llorar y Eva Arguiñano tuvo que acercarse a consolarla. Finalmente, los que lograron imponerse fueron Roi y Benita, que sellaron también su pase a la final.

Eso dejó a Samantha Ballentines y Natalia Rodríguez enfrentadas en el último duelo de la noche, una prueba de eliminación en la que debían preparar un milhojas con crema pastelera y fruta fresca. Antes incluso del veredicto, Eva Arguiñano ya lamentaba el desenlace que se avecinaba: “Es una pena que una de vosotras hoy se quede aquí”. Natalia vivió el cocinado completamente desbordada y llegó a derrumbarse en brazos de su compañera con una frase que dejaba ver lo mal que se veía: “Te quedas tú, no me ha salido bien”.

El jurado terminó confirmando esas malas sensaciones. Sobre el postre de Natalia, los jueces apreciaron una crema rica, pero también señalaron que el milhojas estaba “duro” y que ella había sido “su peor enemiga” durante la prueba. En cambio, Samantha convenció por presentación y ejecución. Tras la deliberación final, Paco Roncero anunció la decisión: “La persona que abandona Top Chef es Natalia”. Eva Arguiñano quiso despedirla con cariño y le dijo: “Nos da mucha pena porque eras una candidata fantástica”.

La ya expulsada no pudo contener las lágrimas, aunque terminó marchándose con más serenidad y con una reflexión muy personal sobre sí misma: “Ha sido mi peor noche y voy a trabajar mi forma de ser, porque es difícil estar con alguien que es puro nervio todo el día”. Así, 'Top Chef: dulces y famosos' cerró una de sus noches más intensas antes de la final, que ya tiene a sus cinco aspirantes definitivos: Roi Méndez, Benita, Belén Esteban, Ivana Rodríguez y Samantha Ballentines.