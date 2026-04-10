Un pueblo de Teruel acude a La Revuelta para invitar a Broncano a un evento único en España: "Te cantamos una jota personalizada"

Un pueblo de Teruel se coló en el último programa semanal de La Revuelta para invitar a David Broncano a un evento único en España. Una expedición de Albalate del Arzobispo consiguió después de mucha insistencia formar parte del público del programa para entregar al presentador una invitación formal acompañada de una bonita jota personalizada para la Tamborada Nacional. El multitudinario evento va a celebrarse en la localidad turolense el 5, 6 y 7 de marzo de 2027, que recogerá el testigo de La Puebla de Híjar.

Sergio Bezos fue el encargado de presentar a la delegación bajoaragonesa, encabezada por su alcaldesa Celia Trullén, al propio David Broncano. "Quieren proponerte que vayas a una tamborada". El presentador de La Revuelta rechazó rápidamente la propuesta de Albalate del Arzobispo por cuestiones de agenda con su particular estilo. "No voy a poder, no puedo. 2027 me pilla fatal, seguro que no puedo. Tengo todo cogido, mañana y tarde e incluso alguna noche. Podría en 2029, pero no en 2027".

A pesar del rechazo de Broncano, Isabel, secretaria del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, cogió el micrófono para presentar a toda la delegación e intentar convencer al presentador con una bonita jota dedicada a todo el equipo de La Revuelta. "De Albalate a La Revuelta a ver a David Broncano. De Albalate a La Revuelta. Grison, Bezos y Ricardo desde la Ruta del Tambor. Desde la Ruta del Tambor, de Albalate a La Revuelta", entonó la turolense que logró levantar a todo el público del asiento.

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"Esa no es concejala ni es nada, habéis contratado a alguien para que cante una jota. Es la María Carey de las jotas. De La Revuelta al intermedio de la Superbowl. Nos ha encantado", afirmaron Broncano tras la actuación improvisada en La Revuelta. Además de la invitación formal, la expedición de Albalate del Arzobispo llevó hasta Madrid una maza para el bombo que usa el presentador cada programa para presentar al invitado de la jornada. "Vaya maza, maza aragonesa. Cómo suena esto". Muy buena maza, muchas gracias a toda la gente de Albalate", concluyó Broncano.

"Experiencia inolvidable"

Horas más tarde de acudir a La Revuelta, el Ayuntamiento de Albalate ha querido rememorar sus grandes momentos en el plató compartiendo el vídeo completo en redes sociales. "Era una idea que llevaba tiempo rondando y que se había planteado al Ayuntamiento en varias ocasiones y teníamos que intentarlo. Tras muchas semanas de insistencia, lo conseguimos y fuimos seleccionados como público invitado. Por motivos de agenda, finalmente, David no podrá acompañarnos el año que viene, pero la experiencia fue inolvidable, dejando a Albalate por todo lo alto", se puede leer en el texto.

Además, el consistorio ha querido agradecer a Isabel la jota improvisada que le dedicó a todo el equipo de La Revuelta. "Queremos dar las gracias a @isa_eced por la composición in extremis de la jota con nuestra propuesta: no pasó desapercibida y el público se llevó un recuerdo maravilloso de Albalate volcándose con la iniciativa y se quedaron con ganas de visitarnos los próximos 5,6 y 7 de marzo de 2027", concluye.

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Albalate del Arzobispo, que ya acogió la Tamborrada Nacional en 2011, ya ha presentado la XL Tamborada Nacional con un bonito vídeo en el que muestra los encantos de la localidad.