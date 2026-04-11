Un famoso actor español revela un curioso secreto de Pasapalabra: así gestionaban el pánico escénico de los aspirantes

El actor español Alberto Amarilla, conocido por su trayectoria en cine y televisión, ha desvelado una curiosa experiencia durante su paso por el popular concurso Pasapalabra. Lo que iba a ser una participación habitual como invitado terminó convirtiéndose en una situación tan inesperada como reveladora sobre el funcionamiento interno del programa.

Según relató, todo comenzó con una confusión. Nada más llegar, fue tratado como si fuera uno de los aspirantes. Un miembro del equipo le dio indicaciones básicas y le dejó claro que no podía abandonar la sala, como si estuviera a punto de concursar.

Lejos de corregir el error, Amarilla decidió seguir el juego e integrarse con el resto. Allí le explicaron el motivo de esa organización: “Si hay un montón de gente porque a veces hay quienes les da miedo y no salen”. Ese día, le comentaron, había cinco participantes reunidos, precisamente para contrarrestar los nervios y evitar posibles abandonos de última hora.

Tal y como le trasladaron, el “pánico escénico” era un factor determinante. Algunos aspirantes dudaban en el último momento antes de salir a plató, por lo que el programa optaba por mantenerlos juntos en una misma sala. Según su experiencia, no podían salir bajo ningún concepto, salvo para necesidades básicas como ir al baño o fumar, algo que también le ofrecieron a él durante la confusión.

En ese contexto, el actor continuó con la improvisación. “Yo no he venido a participar, he venido a ganar”, bromeó entre risas, mientras se presentaba al resto de aspirantes y pasaba desapercibido, adoptando por completo el papel de concursante.

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La escena, tan absurda como reveladora, dejó al descubierto un mecanismo interno poco conocido del programa. Finalmente, el malentendido se resolvió y Amarilla ocupó su lugar como invitado, pero la experiencia le permitió observar de primera mano la tensión previa que viven quienes esperan su turno. Con esta anécdota, el actor no solo aporta una historia llamativa, sino que también arroja luz sobre los nervios, la presión y las estrategias que rodean a uno de los concursos más longevos y populares de la televisión en España.