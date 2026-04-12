Juan del Val se desmarca de la ovación al rey Juan Carlos I en la corrida de toros de La Maestranza: "Yo no aplaudí"
El colaborador comentó que acudió a la plaza el mismo día que el rey emérito fue ovacionado y desmiente que todo el público participara en los aplausos
Kevin Rodríguez
El rey emérito Juan Carlos I fue uno de los protagonistas de la Semana Santa por la ovación que recibió en La Maestranza de Sevilla durante una corrida de toros. El sábado, en 'La roca', Juan del Val se desmarcó de aquella ovación, asegurando que él fue uno de los que no aplaudió al monarca.
El acto tuvo lugar el Domingo de Resurrección y la visita del emérito tuvo un motivo, pues quería presenciar la vuelta a los ruedos del torero Morante de la Puebla. Minutos antes de comenzar, Juan del Val se encontró con la infanta Elena: "Hablé con ella. Se iba y le dije '¿no te quedas a comer?' y me dijo 'voy a comer con el rey'. Lo digo porque me llamó la atención porque no dijo 'me voy a comer con mi padre', dijo con el rey”, expresó el colaborador.
"Luego fue la corrida de toros. Cuando él apareció en la plaza, mucha gente, no todo el mundo, le aplaudió. Yo, por ejemplo, no aplaudí y también estaba en la plaza", admitió del Val, desmintiendo que la ovación fuese unánime.
Además, el colaborador también tuvo la oportunidad de opinar sobre el galardón que le han otorgado en Francia a Juan Carlos I por sus memorias: "Se ha premiado a un libro, no a la figura de Juan Carlos. Evidentemente, el libro tiene que ver con su figura, por lo que algo tendrá que ver, pero lo que se premia, insisto, es un libro", quiso destacar.
Por último, el escritor lanzó una reflexión sobre los últimos años del monarca: "A medida que va pasando el tiempo, se van olvidando los últimos escándalos".
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