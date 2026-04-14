Pepe Viyuela se moja en 'La Revuelta' sobre la vivienda y Trump: “Hay que intervenir el mercado”

El personaje de Chema en 'Aída' tenía claros sus ideales, pero parece que el actor que lo interpretó sigue el mismo camino. Pepe Viyuela dejó este lunes una de las intervenciones más comentadas de 'La Revuelta', pues acudió al programa de David Broncano para promocionar la película 'La familia Benetón + 2' y la obra 'El barbero de Picasso', que comparte con Antonio Molero, pero su visita acabó derivando en una conversación mucho más política de lo habitual, con referencias a Donald Trump, Pedro Sánchez y la crisis de la vivienda.

La entrevista arrancó con el tono desenfadado habitual del espacio, pero la conversación dio un giro inesperado al hablar de la situación internacional y del clima político actual. Cuando Broncano le preguntó si todo eso le afecta en lo anímico, Viyuela respondió con claridad: “Me afecta mucho. Tenemos gran parte de culpa la ciudadanía por consentir esa barbaridad y estar tan tranquilos”. A partir de ahí, defendió que la respuesta no puede quedarse solo en el malestar individual y apuntó también a la necesidad de que haya reacción institucional.

En ese punto, el actor se refirió a Donald Trump y valoró el papel de Pedro Sánchez ante él. Viyuela afirmó: “Me parece que la contestación a este tipo de cosas tiene que ir desde los niveles altos. Ahí hay poca, aunque aquí por lo menos tenemos un presidente que le ha parado un poco los pies”. Y añadió sobre la ciudadanía: “Pero la ciudadanía tiene que decir muchas cosas. Vete fuera y déjanos en paz. No sé, tampoco voy a hacer un mitin aquí”.

Más adelante, durante el tramo de las preguntas clásicas del programa, Viyuela habló de su situación económica y reconoció que tiene la casa pagada y entre 300.000 y 400.000 euros en el banco. Esa confesión llevó a Broncano a abrir la conversación sobre la brecha entre quienes heredarán una vivienda y quienes no podrán acceder nunca a una. Ahí fue donde el actor dejó una de las frases más rotundas de la noche.

Pepe Viyuela denunció: “Hoy en día la gente joven es difícil que puedan hacerse propietarios. No es por tocar las narices, pero sí es una forma de decir que hay que tomar medidas, ¿no? No se puede seguir especulando tanto con la vivienda”. Cuando él mismo ironizó con que quizá lo llamarían “comunista repugnante”, Broncano le siguió el juego gritándole: “¡Comunista!”.

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Lejos de quedarse en la broma, el actor fue todavía más lejos y defendió abiertamente una intervención pública en este terreno. Viyuela sentenció: “Yo creo que intervenir el mercado de la vivienda es importante, porque ahora mismo está en manos de monstruos que creen, como el otro del que hablábamos antes, que pueden hacer de su capa un sayo. Lo que es un derecho constitucional se convierte en un privilegio de muy pocos. Con lo cual, pues sí, hay que intervenir y hay que hacer que el alquiler sea más barato”. Sus palabras provocaron una gran ovación del público, que incluso llegó a corear “¡presidente!” desde las gradas.