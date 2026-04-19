Icono de la TV
Muere a los 73 años Txumari Alfaro, conocido por presentar 'La Botica de la Abuela'
Se convirtió en un rostro popular de la televisión en los años noventa gracias a 'La Botica de la Abuela', emisión en la que se daban consejos caseros para dolencias
EFE
El naturópata navarro Txumari Alfaro, conocido por presentar el programa de TVE 'La Botica de la Abuela' en los años noventa, murió este sábado en Pamplona a los 73 años. Según se indica en la esquela, el funeral se celebrará este próximo lunes en la iglesia parroquial de Santa María de la Esperanza de Doniantzu, en Zizur Mayor.
Nacido en Arguedas en 1952, Alfaro se convirtió en un rostro popular de la televisión en los años noventa gracias a 'La Botica de la Abuela', emisión en la que se daban consejos caseros para dolencias.
Tras su paso por TVE, trabajó en otros canales de televisión, como Antena 3 o Telecinco.Alfaro también escribió varios libros. Algunas de sus recomendaciones generaron polémica y acusaciones de dar consejos que no se basaban en la ciencia.
- Condenada a pagar 3.240 euros por volver a un bar de Torrero donde tiene prohibida la entrada
- La Recopa se da cita en la previa de una final para el Real Zaragoza
- El Real Zaragoza pierde su gran oportunidad ante el Ceuta (2-2)
- La construcción de más de una decena de pisos de lujo en un histórico solar del centro de Zaragoza, cada vez más cerca
- La urbanización más 'fresca' de Zaragoza que demuestra que no todo se hizo mal en los 60: 'No queda un piso libre
- Enjoy Park abre en Zaragoza: un parque de ocio gigante con karting, piscina de bolas y camas elásticas
- Ander Herrera entra en el negocio porcino en Aragón con una granja para 7.200 cerdos en Sádaba
- El Casademont Zaragoza, el gran olvidado por la Euroliga femenina en la entrega de sus premios