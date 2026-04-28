Tamara Falcó e Íñigo Onieva dan la sorpresa al anunciar que ya conocen al bebé: última hora sobre la feliz noticia de la pareja

El pasado 14 de abril, coincidiendo con su cuarto aniversario de boda, Isabelle Junot y Álvaro Falcó se convertían en padres de su segunda hija, una niña llamada Simona que ha completado su felicidad tras el nacimiento de su primogénita, Philippa, en junio de 2023, y que ha llegado a su familia en un momento especialmente delicado por el repentino fallecimiento del padre de la influencer, Philippe Junot, el pasado enero, sin llegar a conocer a su segunda nieta.

Ya en casa tras haber mantenido en 'secreto' tanto el alumbramiento como su salida del hospital fieles a su discreción, los marqueses de Cubas está disfrutando de sus primeros días como familia de cuatro en los que están aprovechando también para descubrir la nueva faceta de su hija Philippa como hermana mayor. Momentos muy especiales que Isabelle ha compartido en redes sociales, presumiendo de la ternura con la que la pequeña trata a la recién nacida.

Completamente recuperada tan solo unos días después del parto, la nutricionista se ha separado de sus niñas por unos minutos para disfrutar de un tranquilo paseo con Álvaro por los alrededores de su domicilio. Derrochando felicidad y complicidad por esta etapa tan especial marcada por la llegada a sus vidas de Simona, ambos lucieron la mejor de las sonrisas mientras caminaban agarrados de la mano tan solo unas horas después de que Isabelle soplase las velas de su 35 cumpleaños en familia. Radiante, ha elegido para su reaparición tras convertirse en mamá por partida doble un sencillo vestido bordado en color negro que combinó con gafas de sol y alpargatas al tono.

Visita a los marqueses de Cubas

Presumiendo de la maravillosa relación que mantienen, ya que además de primos son íntimos amigos, Tamara Falcó e Íñigo Onieva no han dejado pasar la ocasión de acercarse al domicilio de los marqueses de Cubas para conocer al nuevo miembro de la familia, siendo así la primera visita que han recibido tras el nacimiento de Simona.

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Evitando las preguntas de la prensa sobre el nuevo miembro de la familia, la pareja llegaba a la cita en moto y accedía directamente al parking del edificio apostando por la discreción. Siempre impecable, y apostando por la comocidad, la marquesa de Griñón ha lucido para la ocasión una camiseta marinera con escote barco y rayas azul marinas sobre fondo blanco, pantalones vaqueros tipo palazzo, y unas bailarinas blancas con ribete y puntera en azul marino.