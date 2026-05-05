Carles Tamayo responde a quienes le acusan de “servir al Gobierno” tras su reportaje sobre la vivienda en RTVE

Carles Tamayo ha salido al paso de las críticas recibidas tras el estreno de ‘Se nos ha ido de las manos’, su nuevo formato en RTVE. El primer capítulo, centrado en la crisis de la vivienda y en el funcionamiento del sector inmobiliario desde dentro, ha generado una fuerte reacción en redes, donde algunos perfiles le han acusado de hacer “propaganda” para el Gobierno de Pedro Sánchez.

El periodista ha respondido con un vídeo en el que señala directamente a quienes, según él, han intentado desacreditar el reportaje sin haberlo visto completo: “Como era de esperar, el primer capítulo de ‘Se nos ha ido de las manos’ ha hecho rabiar al brazo mediático de las élites económicas y no han tardado en pronunciarse para desacreditar nuestro trabajo”.

Entre los aludidos aparece ‘Un Tío Blanco Hetero’, a quien Tamayo acusa de construir una crítica sobre una versión inexistente del documental: “Lo que hacen es imaginarse un documental que no existe para criticarlo en vez de criticar el documental que he hecho”. El youtuber le definió como “una herramienta del PSOE” y un “especialista en hacer propaganda de los relatos sanchistas”, algo que Tamayo rechaza mostrando que el programa aborda casos tanto en Málaga, gobernada por el PP, como en Barcelona, gobernada por el PSC.

El creador de contenido también responde al economista Juan Ramón Rallo, que calificó el formato como “propaganda política”. “Otro vocero que se ha puesto nervioso es Juanra, que repite el mismo mantra en bucle”, dice Tamayo, antes de resumir el enfoque de su trabajo: “El documental enseña cómo el sector trata a familias reales como si fueran simples números. Algo que quiero pensar a todos nos parece mal. Sentido común”.

Tamayo insiste en que ‘Se nos ha ido de las manos’ no pretende ofrecer una solución cerrada al problema de la vivienda ni cargar contra quienes tienen más de una propiedad. De hecho, recuerda que en el primer minuto del documental él mismo reconoce que tiene dos pisos: “El programa no va de eso. Va de dejar claro que el problema es un sistema que, por H o por B, se nos ha ido de las manos”.

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RTVE no emitirá esta semana la tercera entrega del formato, que será sustituida en La 1 por la película ‘Justicia artificial’ tras ‘La Revuelta’. El motivo, según explicó el propio Tamayo, es que su equipo continúa trabajando en el próximo reportaje, dedicado al mercado de los datos y al uso comercial de la información que los usuarios comparten a través de sus dispositivos.