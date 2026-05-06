Primera vez
Julia Janeiro concede su primera entrevista y cambia de opinión sobre ser famosa: “Me veo siendo una superestrella”
La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario protagoniza su primer posado y se sincera en ‘¡HOLA!’ sobre su infancia, sus padres, el ‘bullying’ y su futuro.
Carlos Merenciano
Julia Janeiro ha decidido hablar por primera vez en una entrevista. Pocos días después de anunciarse su fichaje por un reality de Antena 3, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario protagoniza la portada de ‘¡HOLA!’ con su primer posado y un relato personal en el que explica por qué, al cumplir la mayoría de edad, prefirió mantenerse lejos del foco mediático: “Cuando cumplí 18 no quise ser personaje público porque estaba muy traumatizada, y en un mal momento personal. Ahora todo ha cambiado”.
La joven relata que durante años vivió marcada por el acoso escolar. “Sufrí ‘bullying’ desde los siete años hasta los dieciséis. Mis padres iban a los colegios a hablar, pero allí nunca hacían nada”, cuenta en la entrevista. Julia asegura que aquel periodo le obligó a cambiar de colegio en varias ocasiones y que terminó condicionando su manera de relacionarse con los demás: “Me sentía muy sola, muy juzgada. No podía salir con mis amigos ni ir a clase”.
En ese proceso, Janeiro señala un momento clave: su marcha a Estados Unidos con 16 años. “Me salvó la vida irme a Estados Unidos con 16. Lo hice para empezar de nuevo”, reconoce. También explica que ahora se encuentra en una etapa distinta, con más seguridad y con ganas de construir su propio camino: “He sido muy prejuzgada. Siempre me dicen que parezco borde, prepotente o seca, y soy todo lo contrario. Todo es una coraza que me he puesto desde muy pequeña”.
La entrevista también aborda su relación con sus padres. Sobre Jesulín de Ubrique, Julia se muestra orgullosa de su trayectoria y bromea con los vídeos más virales del torero: “He visto vídeos de mi padre con ‘Curupipí’, cuando le tiraban sujetadores... Todos. Mi padre es icónico”. De María José Campanario destaca su fortaleza: “De mi madre admiro lo luchadora que es. Se lo han hecho pasar muy mal, pero ella no lo mostraba”.
Julia Janeiro también habla de su presente sentimental y de sus planes de futuro. Asegura que está “soltera y entera desde hace dos años” y que se ve construyendo una carrera propia, incluso en televisión o cine. “Me veo siendo una superestrella, pero nunca se sabe... Me encantaría hacer una película”, confiesa en esta primera entrevista, con la que rompe años de silencio mediático.
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