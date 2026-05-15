El nuevo trabajo de Alejandra Rubio tras su adiós definitivo a la televisión: "No está en mis planes volver"

Alejandra Rubio atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal y profesional. Coinidiendo con su segundo embarazo junto a Carlo Costanzia, la hija de Terelu Campos ha presentado en Madrid su primera novela, Si decido arriesgarme, en un multitudinario acto celebrado en La Casa del Libro donde no solo habló de literatura, sino también de televisión, prejuicios y de la familia que ha construido en los últimos meses.

Visiblemente emocionada y nerviosa al inicio del encuentro, Alejandra confesó que publicar un libro era “un sueño muy lejano” que por fin ha conseguido cumplir. Arropada en todo momento por Carlo Costanzia, con quien protagonizó varias imágenes de complicidad y cariño ante las cámaras, explicó que la novela cuenta una historia de amor “muy real” sobre relaciones que cambian con el tiempo y decisiones que pueden transformar la vida de una persona.

Aunque quiso dejar claro que el libro es una ficción, reconoció que muchos personajes tienen rasgos inspirados en personas de su entorno y también en ella misma. “Cualquier escritor escribe desde sus vivencias”, admitió, asegurando además que el proceso creativo le ha servido para conocerse mejor y ganar confianza.

Alejandra Rubio durante la presentación de su nuevo libro / EUROPA PRESS

"No es nuestra historia"

Uno de los temas que más expectación generó fue la posible relación entre los protagonistas masculinos de la novela y Carlo Costanzia. Alejandra aclaró rápidamente que no se trata de su historia de amor, aunque sí reconoce haberse inspirado emocionalmente en las personas cercanas a ella. “Hay cosas de cada uno, pero no es nuestra historia”, insistió con una sonrisa.

Durante la presentación también habló abiertamente sobre las críticas y prejuicios que ha recibido por dar el salto al mundo literario desde la televisión. La colaboradora aseguró que esperaba comentarios cuestionando su capacidad para escribir una novela y dejó claro que está “curada de espanto”. “Poco puedo hacer con los prejuicios de los demás”, afirmó, aunque sí se mostró dispuesta a escuchar críticas constructivas de personas vinculadas al ámbito literario.

Otro de los momentos más comentados fue la ausencia de Terelu Campos y de Mar Flores en el evento. Lejos de alimentar rumores, Alejandra quiso zanjar cualquier polémica dejando claro que cuenta con el apoyo de su familia en privado y que no necesita demostrarlo públicamente. “Mi familia me apoya donde tiene que hacerlo, que es en casa”, señaló.

Mar Flores aclaró el motivo por el que no asistió al evento / EUROPA PRESS

¿Un regreso a televisión?

La influencer y escritora también habló sobre su futuro profesional y dejó en el aire su posible regreso a televisión tras su retirada temporal el pasado mes de marzo. “Ahora mismo no está en mis planes volver”, confesó, explicando que atraviesa una etapa mucho más tranquila y centrada en su libro y en su embarazo. Aun así, no cerró completamente la puerta a regresar algún día a los platós: “Nunca digas nunca”.

Alejandra adelantó además que estará presente en la próxima Feria del Libro de Madrid, una cita que afronta con ilusión pero también con nervios. “Tengo pesadillas pensando que no vaya nadie”, reconoció entre risas, aunque aseguró sentirse “super orgullosa” de este proyecto.

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En cuanto a su embarazo, confirmó que todo marcha “muy bien” y reveló que todavía no han decidido el nombre de la niña que esperan. Eso sí, descartó que vaya a llamarse Teresa, como su madre y su abuela, una posibilidad sobre la que se había especulado en las últimas semanas.