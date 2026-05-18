‘Sueños de libertad’, avance semanal: Brossard pone en jaque la fábrica y Fina oculta algo a Marta tras su regreso

‘Sueños de libertad’ afronta una semana clave tras el regreso de Fina y la llegada de Antoine Brossard a la colonia. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming en atresplayer y Disney+.

Lunes 18 de mayo, capítulo 562

Beatriz intenta ganarse la confianza de Gabriel, pero él desconfía de sus verdaderas intenciones. La conversación queda interrumpida por Tasio, que anuncia la detención de Gorito como responsable del robo de los camiones. Al enterarse, Beatriz avisa a Álvaro y le aconseja que huya antes de que también le encuentren.

Fina se reencuentra con Claudia en la colonia, mientras Cloe se derrumba al ver la felicidad de Marta tras el regreso de su gran amor. Más tarde, Cloe y Fina intentan mantener la cordialidad por el vínculo que ambas tienen con Marta. Nieves, por su parte, comparte con Begoña la presión que está sufriendo por parte de don Agustín y le pide que la sustituya en el dispensario si finalmente se marcha a Tarragona.

Martes 19 de mayo, capítulo 563

Damián informa a la familia de todo lo que ha averiguado sobre Antoine Brossard antes de su llegada. El empresario francés parece conectar con los valores fundacionales de Perfumerías De La Reina, pero su visita acabará tomando un giro inesperado.

Mabel rechaza acompañar a Nieves a Tarragona porque quiere quedarse en Toledo junto a Salva. Mientras, Marta reprocha a Tasio la marcha de Carmen por su infidelidad con Paula. Brossard llega finalmente a la colonia, se enfrenta a Gabriel y Andrés por el robo de los camiones y, pese a quedar impresionado por la tienda, anuncia una decisión demoledora: trasladar la producción a Marruecos.

Miércoles 20 de mayo, capítulo 564

Gabriel y Pablo intentan convencer a Brossard para que reconsidere sus planes, pero el francés insiste en que en tres meses Tánger será la nueva sede de la empresa. Gabriel estalla al sentir que todo lo que ha hecho para hacerse con el control de la fábrica no ha servido de nada.

Marta se apoya en Fina tras conocer la noticia, pero el pasado vuelve a golpear a la fotógrafa. El recuerdo del asesinato de Santiago le provoca un ataque de ansiedad, dejando claro que su regreso no ha borrado las heridas. En paralelo, Begoña y Eduardo comparten confidencias durante su viaje a Pelahustán, algo que despierta los celos de Gabriel.

Jueves 21 de mayo, capítulo 565

Nieves organiza una comida de despedida antes de marcharse a Tarragona y descubre que el novio de Mabel es Salva. La revelación la inquieta, por lo que Pablo decide acudir a la cantina para tantear al joven y conocer sus intenciones con su hija.

La tensión por el futuro de la fábrica estalla entre Andrés y Gabriel. Mientras el primero defiende contar la verdad a los trabajadores, el abogado se opone. Andrés termina desobedeciendo y comunica a sus compañeros que la producción se trasladará a Marruecos. Además, la Guardia Civil llega a la colonia para detener a Álvaro y Salva acaba confesando a Mabel su pasado en prisión.

Viernes 22 de mayo, capítulo 566

Álvaro responde a las acusaciones de Salva señalándole delante de todos como el verdadero cómplice de Gorito en el robo de los camiones. La acusación provoca que los trabajadores empiecen a desconfiar del cantinero, justo cuando él intenta sincerarse con Mabel sobre su pasado.

Noticias relacionadas

Marta y Fina se preparan para despedirse de la casa de los montes y dejar atrás los recuerdos que las unen a ese lugar. Sin embargo, antes de marcharse, Fina hace una misteriosa llamada a Argentina a espaldas de Marta. Mientras tanto, don Agustín vuelve a presionar a Nieves por la muerte del padre de Luz, y Damián confiesa a Pablo toda la verdad sobre Gervasio, rompiendo definitivamente su amistad.