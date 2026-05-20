Semifinal
'Mask Singer' semifinal: Abraham Mateo, Nena Daconte y Melody, invitados de esta noche
El concurso de Antena 3 encara su recta final con una gala de marcada por un doble desenmascaramiento y duetos de auténtico lujo
Redacción Yotele
'Mask Singer: adivina quién canta' se viste de gala. El formato estrella de la televisión y líder indiscutible de la noche de los miércoles encara su esperadísima recta final esta misma noche en el Prime Time de Antena 3 (23:00 horas). La emoción está a flor de piel ante una semifinal que promete revolucionar la pantalla y que culminará con un veredicto implacable: un doble desenmascaramiento y la proclamación oficial de los cuatro finalistas que lucharán por el trofeo en esta espectacular quinta edición.
El escenario del programa se convertirá en un auténtico campo de batalla musical donde Clavel, Jirafa, Mofeta, Troglodita, Mejillón y Momia lo darán todo para proteger su secreto mejor guardado. Las seis máscaras regresan con más fuerza que nunca para batirse en dos intensos "truelos" llenos de espectáculo. Sin embargo, la presión es máxima: solo cuatro de ellas lograrán el ansiado pase a la gran final manteniendo su identidad a buen recaudo.
Para conseguir deslumbrar a los investigadores y al público, las máscaras no estarán solas. Contarán con unos padrinos de excepción que elevarán el nivel vocal de la noche a cotas históricas. Abraham Mateo, Melody, Carlos Baute, Pablo López, Nena Daconte y Rafa Sánchez se subirán al escenario para protagonizar seis duetos junto a las máscaras.
La tensión de esta semifinal llega justo después de que la última gala dejara a la audiencia en shock al descubrir a Lydia Lozano oculta bajo la divertida máscara de Pizza y al carismático Rappel desvelando su rostro como Tortuga. Dos auténticos bombazos televisivos que se suman a una lista de estrellas nacionales e internacionales verdaderamente espectacular.
A lo largo de estas semanas, el programa ha ido despojando de su misterio a un elenco de un nivel insuperable: Begoña Villacís (Chihuahua), María del Monte (Loro), Tomás Roncero (Bocata de Calamares), Cayetana Guillén Cuervo (Planta Carnívora), las internacionales Samantha Fox (Labios) y Elle Macpherson (Micrófono), las inseparables hormigas Trancas y Barrancas (Chanclas), el actor Salva Reina (Caracol), la leyenda del deporte Martina Navratilova (Fregona) y el mítico entrenador Bernd Schuster (Semáforo).
- El futuro proyecto del Real Zaragoza en Primera RFEF: Lalo trabaja con un coste de plantilla de unos 5 millones
- Adiós al jabón Lagarto 'made in' Zaragoza: cierra la histórica planta de Malpica para llevarse la producción a Toledo
- El Real Zaragoza se lanzará a por Fuoli en cualquier escenario
- Un emblemático edificio de Zaragoza con más de 50 años de antigüedad iniciará 'en junio' su reconversión para reabrir en 2027 como residencia estudiantil
- Dimite la directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón por la 'falta de contacto' con la nueva consejera
- La katana de cien monedas de oro: el Gobierno de Aragón compra un sable japonés del siglo XIV para equipar su armadura samurái
- Nace un festival en un barrio de Zaragoza con más de 12 horas de conciertos gratis: la programación completa
- El Real Zaragoza duda si ofrecer la continuidad a Mawuli