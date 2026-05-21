Revés judicial
Shock en Antena 3: un juez exige la cancelación inmediata del rosco de 'Pasapalabra' de manera definitiva
La Sala de lo Civil reconoce que la prueba final del concurso es una obra protegida por propiedad intelectual y que sus derechos pertenecen a MC&F.
Carlos Merenciano
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a Atresmedia a dejar de emitir ‘Pasapalabra’ con ‘El Rosco’, la prueba final y más reconocible del concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3. La Sala de lo Civil ha desestimado los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, así como el de la productora holandesa MC&F, y mantiene en todos sus términos la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona.
El fallo reconoce que ‘El Rosco’ constituye una obra protegida por la propiedad intelectual y que su titularidad corresponde a MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. La Audiencia de Barcelona ya había condenado en noviembre de 2022 a Atresmedia a cesar en la emisión del programa con esta prueba, además de imponer una indemnización de 50.000 euros por daños morales y la obligación de dar publicidad a la resolución.
*En elaboración...
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