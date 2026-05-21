Yuli y Lucas rompen las normas de ‘La isla de las tentaciones 10’ en su reencuentro frente al espejo

‘La isla de las tentaciones 10’ volvió a vivir una noche fuera de guion con el reencuentro de Yuli y Lucas frente al espejo. Las chicas fueron las encargadas de decidir qué pareja necesitaba verse en ese momento de la experiencia, y todas coincidieron en que Yuli debía encontrarse con Lucas para intentar aclarar lo que siente tras su acercamiento a Óscar en Villa Deseo.

Sandra Barneda comunicó la decisión en Villa Montaña y Lucas reconoció que también necesitaba ese momento. Antes de llegar al espejo, el concursante se sinceró con la presentadora sobre sus nervios: “Es una de las pocas veces en mi vida que estoy nervioso. Me gustaría que ella esté fuerte y que pueda estar bien”. Barneda intentó tranquilizarle recordándole sus propias palabras: “Me dijiste que vuestro amor es único, lucha por él”.

El encuentro tenía una norma clara: tres minutos, sin hablar y sin cruzar el espejo. “Tenéis tres minutos: sin palabras, solo con gestos y miradas. No puedes cruzar el espejo y mucho menos hablar”, les advirtió la presentadora. Pero Yuli llegó completamente rota y no pudo contenerse. Nada más ver a Lucas, empezó a hacerle preguntas: “¿Por qué dijiste que no me amabas? ¿Qué pasó en Chile la noche que saliste solo?”. Barneda tuvo que intervenir de inmediato: “Sin palabras, solo gestos”.

La situación se complicó cuando Yuli sufrió un mareo por la tensión del momento. “Se me ha bajado la presión”, dijo mientras Sandra Barneda intentaba saber qué le ocurría: “¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de vomitar? ¿Estás bien?”. Lucas, al verla así, no pudo mantenerse al otro lado del espejo y cruzó para abrazarla, saltándose las normas del programa. La presentadora le pidió entonces que se marchara: “Tienes que irte, el espejo se ha terminado”.

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Lejos de acabarse ahí, Lucas volvió a acercarse más de una vez al ver a Yuli llorando. Ella reconocía que el reencuentro le había golpeado de lleno: “Me superó el momento, fue el golpe de realidad de volver a verle”. También admitió que no sabía qué sentía: “Me siento mal, me ha dicho que soy su vida, pero es que yo no sé qué es lo que me pasa a mí. No le puedo ver así”. Lucas terminó dedicándole unas palabras que la dejaron todavía más hundida: “Te amo con todo, eres mi vida entera, me importa una mierda todo, me importas tú, te quiero a ti por encima de todo. Quiérete, sé tú misma y si estás enamorada de ese chaval ve a por él, solo quiero que seas feliz. Te voy a querer toda la vida”.