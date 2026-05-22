Golpe millonario a Mediaset en plena guerra por ‘Pasapalabra’: deberá pagar 73 millones de euros por emitir el programa sin permiso

El terremoto judicial alrededor de ‘Pasapalabra’ suma un nuevo capítulo. La Audiencia Provincial de Madrid ha elevado hasta los 73,2 millones de euros la indemnización que Mediaset deberá pagar a ITV por los beneficios obtenidos con la emisión irregular del concurso entre 2012 y 2019, según adelanta El Confidencial.

El auto, fechado el 16 de abril, estima parcialmente el recurso de ITV y desestima el de Mediaset. La nueva cuantía eleva el beneficio ilícito por publicidad desde los 44,3 millones fijados inicialmente hasta los 73,2 millones. Además, la Audiencia reconoce el llamado “efecto arrastre” que ‘Pasapalabra’ generaba sobre los informativos emitidos a continuación y fija por ese concepto una compensación de 233.134 euros. La partida por merchandising se mantiene en 824.263 euros, según la información publicada.

El caso tiene su origen en el fallo del Supremo de 2019, que obligó a Mediaset a cesar la emisión de ‘Pasapalabra’ y a compensar a ITV por los ingresos obtenidos durante los años en los que emitió el formato sin autorización. Ahora, la Audiencia de Madrid rechaza los argumentos del grupo de Fuencarral, entre ellos la nulidad procesal, la petición de esperar al pronunciamiento del Supremo sobre ‘El Rosco’ o la posibilidad de descontar como gasto los pagos realizados a terceros tras romper con ITV.

La coincidencia temporal con la sentencia sobre ‘El Rosco’ es sorprendente. El Supremo ha confirmado que esa prueba final es una obra protegida y que su titularidad corresponde a MC&F, por lo que Atresmedia tendrá que dejar de utilizarla salvo acuerdo. La resolución afecta únicamente a ‘El Rosco’, no al conjunto de ‘Pasapalabra’, que Antena 3 podrá seguir emitiendo con otra prueba final o mientras se ejecuta formalmente la sentencia.

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En paralelo, Mediaset ha movido ficha y ha adquirido los derechos de ‘El Rosco’ a MC&F, en un acuerdo cerrado hace aproximadamente año y medio y condicionado a que el Supremo reconociera la titularidad de la productora holandesa. Con esta operación, el grupo que en su día perdió ‘Pasapalabra’ queda ahora en posición de recuperar la prueba más icónica del concurso dentro de un nuevo formato que prepara para su parrilla.