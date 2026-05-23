Gala 6
'Tu cara me suena' lleva a cabo un giro de mecánica histórico y reúne como espectadores al trío de 'Cazamariposas'
El talent show que presenta Manel Fuentes realizó en la última gala un cambio de mecánica que dejó sorprendidos a los concursantes y jurado
Kevin Rodríguez
'Tu cara me suena' sigue imbatible en la noche de los viernes después de 13 ediciones. El programa es actualmente el único capaz de superar el 20% de media en una temporada, pero en Gestmusic no se relajan y para esta temporada han introducido una importante novedad. Este cambio afecta directamente a la mecánica del concurso y en la última gala fue estrenada por JK Bello.
Cuando las actuaciones habían terminado, llegó el turno del pulsador y los concursantes fueron haciendo fila para descubrir su imitación de la próxima semana. Al llegar a los últimos de la fila, una casilla inédita dejó impactados a concursantes y jueces. JK Bello fue el primero en no entender qué significaba aquel 'Pide un deseo', así que Manel Fuentes se dispuso a explicarlo.
"Puedes pedir un deseo para la actuación de la semana que viene. Lo que quieras", comentó el presentador. "¿Pero esto es así?", preguntó sorprendido Àngel Llàcer. "Lo que quieras, pero para cantar", aclaró Fuentes. Entonces, el concursante afectado por esta casilla bromeó con el deseo de una casa.
"Tengo la espinita clavada y me gustaría hacer un musical", dijo JK Bello. "¿Un musical en 'Tu cara me suena'?", preguntó sorprendido el presentador. Ante la reafirmación del concursante, Fuentes dijo: "Pues a vamos a ver qué tiene el pulsador para ofrecerte con lo que has deseado". Y a continuación, se descubría el musical del Rey León como la obra que defenderá el que fuera participante del Benidorm Fest.
'Tu cara me suena' reúne al trío de 'Cazamariposas' como espectadores
Pero justo antes de que comenzaran las puntuaciones, 'Tu cara me suena' recibió a su nuevo invitado, que resultó ser Nando Escribano, colaborador de 'Espejo Público' y expresentador de 'Tu cara me suena'. Es por eso, que en redes sociales hemos podido ver stories en las que Germán González y Nuria Marín -también de 'Cazamariposas'- quedan alucinados con la imitación de su amigo y excompañero de programa. El trío se ha reunido así para ver el talent show de imitaciones y apoyar a su amigo Nadno Escribano, que sorprendió bajo la piel de Olly Murs.
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