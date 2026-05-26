Viaje lingüístico
Iñaki Gabilondo se embarca en RTVE para contar diez siglos de español: así es su nuevo programa con estreno inminente
‘La gran aventura de la lengua española’ recorrerá la historia del idioma con la participación de la RAE y voces como Juana Acosta, José Sacristán o Blanca Portillo.
Carlos Merenciano
RTVE refuerza su apuesta por la divulgación cultural con ‘La gran aventura de la lengua española’, un nuevo formato presentado por Iñaki Gabilondo que recorrerá cada semana la historia del español a lo largo de diez siglos, y cuyo estreno se producirá el domingo 31 de mayo. El programa estará dirigido por Pepe Azpiroz, producido por RTVE en colaboración con Tarabilla 97 y contará con la participación de la Real Academia Española.
La serie documental repasará el origen, la evolución y la expansión del idioma, desde su nacimiento como dialecto derivado del latín en el norte de la Península Ibérica hasta su consolidación como una de las lenguas más habladas del mundo. A través de ocho capítulos, Gabilondo abordará momentos clave como la Reconquista, el Siglo de Oro, la llegada de Cristóbal Colón a América o la influencia mutua entre el español y las lenguas indígenas.
El formato contará con especialistas y voces reconocidas del ámbito cultural como Luis García Montero, Álex Grijelmo, Soledad Puértolas, Luis Alberto de Cuenca, Inés Fernández-Ordóñez, Félix de Azúa, Lola Pons, Antonio Muñoz Molina o Rosa Navarro Durán. Además, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, ejercerá como principal asesor histórico del proyecto.
La narración también tendrá un importante componente interpretativo. Juana Acosta pondrá la voz en off, mientras que las lecturas estarán a cargo de nombres como José Sacristán, Blanca Portillo, Carlos Hipólito, Julia Gutiérrez Caba, Fernando Sansegundo o Adriana Ozores. Con ellos, el programa buscará acercar al público grandes textos y episodios históricos de la lengua desde una perspectiva divulgativa.
‘La gran aventura de la lengua española’ también mirará al presente y al futuro del idioma. El programa tratará fenómenos como el spanglish, el lenguaje juvenil, la música actual o la inteligencia artificial, factores que ya están influyendo en la forma de hablar y escribir. Un recorrido por la historia de una lengua compartida por más de 600 millones de personas en todo el mundo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Víctor Fernández y Nayim, entre los candidatos que maneja el Real Zaragoza para ser el nuevo presidente
- Lalo, con mucho trabajo ya avanzado en el Real Zaragoza: Ibai Gómez y más de media docena de fichajes
- Confirmado: vuelven los atascos a Zaragoza por obras en la Z-40 durante tres semanas
- Una conductora de 19 años fallece tras chocar frontalmente con un vehículo articulado en Altorricón
- La nueva realidad económica en Primera RFEF: un varapalo terrible
- Ibai Gómez llega este martes a Zaragoza para empezar a diseñar el futuro en Primera RFEF
- La urbanización de lujo que cerrará un vacío junto a uno de los manantiales históricos de Zaragoza
- El Gobierno de Aragón no dará fruta en los colegios de la comunidad