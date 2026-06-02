Casos en el PSOE
Junts pide a Feijóo que vaya a Bélgica a explicar su moción de censura instrumental a Puigdemont
El secretario general del partido independentista, Jordi Turull, insta a los populares a enviar un "emisario" a Waterloo si la propuesta es "seria"
Carlota Camps
Junts vuelve a retar al PP a desplazarse hasta Waterloo. Ante los últimos llamamientos de los populares para que los posconvergentes se sumen a una moción de censura contra Pedro Sánchez, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado a Alberto Núñez Feijóo a desplazarse personalmente hasta Bélgica para hablar de esta cuestión cara a cara con el líder de la formación, Carles Puigdemont.
"El señor Feijóo sabe que si tiene una oferta seria lo que tiene que hacer es explicarla en una reunión en Waterloo", ha manifestado el 'número dos' de la formación en una entrevista en Catalunya Ràdio. Turull ha rechazado de esta forma la posibilidad de que los populares envíen un "emisario" hasta el lugar de residencia de su líder. Según el dirigente de Junts, si la propuesta es "seria", tiene que ser liderada por el propio interesado.
Turull ha sostenido que su formación no está en el Congreso para "apuntalar" ni PP ni a PSOE, y ha asegurado que serán "igual de exigentes" con los dos partidos. Los socialistas también tuvieron que desplazarse hasta Bélgica en 2023 para negociar la investidura de Sánchez, pero no lo hizo el presidente del Gobierno.
De hecho, la reunión entre Sánchez y Puigdemont ha sido siempre una asignatura pendiente que los posconvergentes exigieron en más de una ocasión, hasta romper relaciones con el PSOE en octubre de 2027.
Sea como sea, el diagnóstico de Junts es que la legislatura "ya no da más de sí". Por este motivo, Turull ha reclamado a Sánchez que deje de gobernar "a golpe de decreto" y que convoque elecciones anticipadas.
Los posconvergentes se suma así a las tesis del PNV, que hace una semana empezaron a reclamar abiertamente a Sánchez que adelantara la cita con las urnas prevista en 2027. Los jeltzales han ido incrementando la presión al Gobierno a medida que se han conocido nuevas informaciones sobre el caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero, aunque también rechazan sumarse a una moción de censura con el PP y Vox.
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