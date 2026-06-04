Memoria familiar
RTVE prepara '¡Cuánta guerra!', el formato que reconstruirá la historia familiar de sus invitados en la Guerra Civil
Conchi Cejudo debuta como presentadora en un programa que recorrerá escenarios reales del conflicto para descubrir qué ocurrió con los abuelos de distintas personalidades
Carlos Merenciano
RTVE prepara '¡Cuánta guerra!', un nuevo formato que unirá memoria histórica, viaje y relato personal. El programa estará presentado por la periodista Conchi Cejudo y acompañará a diferentes personalidades del ámbito de la comunicación y la cultura en la investigación sobre lo que vivieron sus abuelos durante la Guerra Civil.
Cada entrega funcionará como una 'road movie' emocional. Cejudo y el invitado recorrerán los lugares por los que pasó su antepasado, desde trincheras y refugios antiaéreos hasta campos de prisioneros o calles bombardeadas. El objetivo será reconstruir historias familiares que, en muchos casos, quedaron incompletas o escondidas durante décadas.
El programa se apoyará en archivos históricos para sacar a la luz documentos, recorridos y episodios desconocidos de esas vidas. Algunas de esas historias estarán marcadas por muertes en combate, otras por actos de valentía y muchas por las consecuencias silenciosas que el conflicto dejó en varias generaciones de familias españolas.
‘¡Cuánta guerra!’ también quiere plantear un ejercicio de memoria colectiva cuando se cumplen cerca de 90 años de la Guerra Civil. A través de los invitados, el formato buscará mostrar que casi todas las familias conservan alguna huella del conflicto, aunque no siempre hayan podido conocerla o contarla.
El espacio supondrá además el debut de Conchi Cejudo como presentadora. La periodista cuenta con una larga trayectoria en el documental, el podcast y los programas informativos, con trabajos como ‘Vidas enterradas’, Premio Internacional de Periodismo Rey de España y Premio Ondas, y proyectos en RTVE Play como ‘Suicidio. El dolor invisible’. ‘¡Cuánta guerra!’ es una producción de RTVE en colaboración con Minoría Absoluta y está basado en el formato original ‘Quanta guerra’, de 3Cat.
Suscríbete para seguir leyendo
- El futuro de Francho condiciona la composición de una medular muy definida
- El Gobierno de Aragón prepara una promoción turística para que el Aeropuerto de Zaragoza llegue al millón de pasajeros
- Las claves de la ampliación de capital de 20 millones en el Real Zaragoza
- Un detenido y un herido en la uci tras una reyerta con machetes en pleno centro de Zaragoza
- El Ayuntamiento de Zaragoza sancionará a los responsables de las obras que han provocado el desalojo de siete pisos en el centro: 'Es de extrema gravedad
- Desalojan siete pisos en pleno centro de Zaragoza al detectarse grietas en el edificio
- Un influencer asturiano, tras comer en un restaurante de Zaragoza: 'Donde esté un buen ternasco que se quiten 20 hamburguesas de colores
- La opción de compra del Getafe por Adrián Liso ya ha expirado, la batalla por su fichaje se abre