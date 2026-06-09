Tamara Gorro (39 años), sobre el secuestro que sufrió siendo una niña: "Me encerró en una habitación en la que solo había un cuadro de mi padre y una cama"

Si alguien hubiese apostado por el destino de Tamara Gorro (Móstoles, 39 años), seguramente hubiera perdido. La ahora creadora de contenido está viviendo un momento maravilloso: con más de 2 millones de seguidores, haciendo muchísimos viajes y enamoradísima de Cayetano Rivera, con el que parece haber recuperado la ilusión en el amor. Pero su vida no fue siempre tan idílica, o eso mismo contaba ella misma en varios de sus libros.

El parque de Móstoles donde creció Tamara Gorro

Tamara Gorro nació el 18 de enero de 1987. Lo hizo en una familia trabajadora que vivía en Móstoles (Madrid) con raíces vallecanas. Un lugar donde forjó su personalidad y que recuerda, siempre que puede, con mucho cariño: "Móstoles forever", dijo ella misma al reencontrarse con el parque del barrio donde pasó tantísimas horas jugando.

Tamara Gorro en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

El esfuerzo de su madre por sacarla adelante

En aquellos años, su madre era su principal apoyo. Ella misma ha reconocido varias veces los muchísimos esfuerzos que hizo por sacarla adelante: "Mi madre salía de casa a las tres de la tarde y volvía a las cuatro de la madrugada". Es más, dormía solo cinco horas diarias porque: "Se despertaba a las ocho para llevarme al cole".

Su padre murió cuando tenía 8 años

Creció siendo una niña feliz, pero con tan solo ocho años sufrió una durísima pérdida. Y es que su padre, Javier Gorro, falleció a causa de su adicción a las drogas: "Las drogas lo enfermaron tanto que acabaron con él", confesaba en su libro titulado 'Cuando el corazón llora'. También recuerda cómo su padre había intentado desintoxicarse varias veces. Pero no lo consiguió y terminó cayendo de nuevo cuando ella cumplió tres meses de edad.

Tamra Gorro pasea en chándal por las calles de Madrid / EUROPA PRESS

Tamara Gorro fue secuestrada de pequeña

Un episodio supercomplicado que ocurrió muy poco tiempo antes de tener que vivir otro trauma máximo: un secuestro. Sí, después de la muerte de su padre, la pequeña Tamara se encontraba en casa de su abuela paterna cuando, dice, una persona de su entorno familiar la retuvo durante dos días: "Me encerró en una habitación en la que solo había un cuadro de mi padre enorme y una cama", explica.

Estuvo 48 horas encerrada hasta que su madre llamó a la Guardia Civil y tres agentes fueron a sacarla. Sin embargo, esas horas se le hicieron eternas y, a pesar de tener hambre, solo le ofrecieron caldo, pan y agua. "Yo chillaba, gritaba... Solo quería dormir, olvidar, desaparecer", creándole un trauma que no ha podido olvidar.

Noticias relacionadas

A los nueve años, también le tocó vivir un episodio terrorífico. Todo ocurrió cuando estaba de campamento y sufrió abusos sexuales. "Fue un caso muy traumático", empezaba diciendo. "Tuvo que ir a buscarme mi madre. Fue terrorífico, fue terrorífico. No hubo penetración ni nada, pero hubo un abuso...", confesaba en su momento cuando sintió que por fin estaba preparada para contarlo.