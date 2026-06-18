El debate de ‘La isla de las tentaciones 10’ muestra cómo han quedado sus parejas tras el final: cinco siguen juntas y tres han roto

‘La isla de las tentaciones 10’ cerró definitivamente su historia este miércoles 17 de junio con un último debate en Telecinco. Seis meses después de la experiencia en República Dominicana, el balance deja cinco parejas unidas, tres relaciones rotas y un nuevo romance nacido dentro del programa.

Álex y Ainhoa, Julia y Luis, José y Nerea, Alba y David y Bayán y Miguel han conseguido mantener sus relaciones. En cambio, Mar y Christian, Lucas y Yuli y Atamán y Leila han seguido caminos separados. Leila continúa además su historia con David Vaquero, con quien abandonó la isla.

Uno de los reencuentros más intensos fue el de Atamán y Leila. Ambos admitieron que no habían vuelto a hablar desde el programa, aunque terminaron pidiéndose perdón y abrazándose. “Siento haberte criticado, ser una cínica de mierda, porque solo actuabas desde el dolor”, reconoció ella. Poco después, David Vaquero confirmó que su relación con Leila sigue “viento en popa”.

Lucas y Yuli también se vieron por primera vez en varios meses. Ella confesó que todavía le cuesta afrontar su presencia y explicó que necesita estar sola, mientras él aseguró que ha logrado avanzar poco a poco y que actualmente está conociendo a otra persona. Óscar, tentador de Yuli, aclaró que ambos mantuvieron algún contacto, pero que nunca llegaron a iniciar una relación.

José y Nerea reaparecieron juntos pese a haber sufrido una ruptura temporal durante la emisión del programa. La pareja reconoció que la experiencia les permitió identificar comportamientos tóxicos, aunque tuvo que responder a nuevos testimonios sobre supuestas infidelidades de él. José sostuvo que esos encuentros se produjeron mientras estaban separados.

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Miguel y Bayán fueron quienes hicieron un balance más positivo. Ambos aseguraron que ver el programa reforzó su relación y les permitió descubrir aspectos que desconocían el uno del otro. Su encuentro con Claudia volvió a generar tensión, pero no alteró sus planes de futuro.