Rosa María Calaf, Premio Nacional de Televisión 2026

La periodista Rosa María Calaf (Barcelona, 1945) ha sido distinguida este miércoles con el Premio Nacional de Televisión 2026, como reconocimiento a una "referente indispensable" de la profesión al "legado de una figura pionera en el reporterismo televisivo".

El jurado ha elegido por unanimidad a la corresponsal de Radio Televisión Española Rosa María Calaf para este premio, que anualmente concede el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros.

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El fallo subraya que Calaf formó parte de los servicios informativos "en un tiempo en que las mujeres tenían una representación anecdótica en el periodismo", y destaca su trabajo como la corresponsal más veterana de RTVE en los principales centros políticos del mundo: Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Hong Kong y Pekín.