Reconocimiento
Rosa María Calaf, Premio Nacional de Televisión 2026
El fallo subraya que formó parte de los servicios informativos "en un tiempo en que las mujeres tenían una representación anecdótica en el periodismo"
La periodista Rosa María Calaf (Barcelona, 1945) ha sido distinguida este miércoles con el Premio Nacional de Televisión 2026, como reconocimiento a una "referente indispensable" de la profesión al "legado de una figura pionera en el reporterismo televisivo".
El jurado ha elegido por unanimidad a la corresponsal de Radio Televisión Española Rosa María Calaf para este premio, que anualmente concede el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros.
El fallo subraya que Calaf formó parte de los servicios informativos "en un tiempo en que las mujeres tenían una representación anecdótica en el periodismo", y destaca su trabajo como la corresponsal más veterana de RTVE en los principales centros políticos del mundo: Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Hong Kong y Pekín.
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