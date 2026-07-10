De ser viral a ingresar en el seminario: el niño de la piscina de Teruel se confiesa con Sonsoles Onega
Álvaro Muñoz, que ahora tiene 27 años y acumula 17 procedimientos judiciales tras sufrir acoso por su aparición en un programa de televisión, encuentra refugio en la Iglesia y decide estudiar para ser sacerdote
Hace más de 15 años un niño se hizo viral por sus declaraciones en una piscina de Fuentecerrada, una pequeña localidad de la provincia de Teruel. En el vídeo, grabado por una cadena de televisión, declaró que, en la piscina: "La tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos, cubanos y todo eso".
Estos comentarios xenófobos se difundieron por redes sociales y, como años después reconoció él mismo, han afectado a su vida convirtiéndolo en víctima de acoso, burlas y difusión de su número de teléfono. Todas estas situaciones acabaron con 17 procedimientos judiciales.
Este niño es Álvaro Muñoz, y ahora tiene 27 años. Ha acudido al programa de "Y ahora Sonsoles", de Antena 3, para dar declaraciones sobre su situación actual y cómo ha cambiado su vida en este tiempo.
Un cambio de enfoque radical
En la entrevista con Sonsoles Onega, el joven reconoció que, tras sus polémicas declaraciones, que hizo cuando tenía solo 12 años, ha intentado "huir lo máximo posible", y comentó lo siguiente: "El único refugio que he tenido, y tengo, es la parroquia". Por esto, ha tomado la decisión de ingresar en el seminario con la intencion de convertirse en sacerdote.
Durante su intervención, el joven desveló cuál era el principal motivo tras su elección: "Más que nada, quiero ayudar. Le dí muchas vueltas y había mucha tela por dentro hasta llegar al punto de decir que quiero esa vida". Considera que la iglesia es un espacio seguro en el que no se siente juzgado. Y que esto fue, en gran parte, gracias al apoyo de su párroco y actual director espiritual.
El joven también avanzó que, a finales de septiembre, comenzará los estudios para acceder al seminario: "A partir de ahí, es ir haciendo lo que manden. Tanto la parroquia como en casa, con los estudios". Según contó, estos estudios tendrán una duración de 8 años, y aseguró que no sufrirá ningún cambio más en este periodo de tiempo: "Gracias a esto, puedo ser como soy yo realmente. No quiero otra cosa".
En el programa, también apareció su madre, quien admitió que apoya de forma completa la decisión de su hijo: "Después de todo el tormento, esto es lo que le da paz y tranquilidad".
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