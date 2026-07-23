'Maestros de la Costura Celebrity': Jorge Román regresa en la repesca y un error fatal condena a una concursante a la eliminación

'Maestros de la Costura Celebrity' alcanzó este miércoles el ecuador de la edición con un quinto programa repleto de giros dramáticos, lágrimas y mucha tensión. El talent show de La 1 trasladó su taller al Palacio de Hielo de Madrid para adentrarse en el universo del patinaje artístico, una disciplina que vive un momento histórico en España tras contar por primera vez con dos parejas de danza sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno.

La pista olímpica madrileña fue el escenario perfecto no solo para la prueba por equipos —que contó con los deportistas Sofía Val y Asaf Kazimov para explicar la importancia de unir libertad de movimiento y estética—, sino también para la esperada repesca.

Jorge Román se impone a Blanca Paloma en la repesca

Los exaprendices Blanca Paloma, Jorge Román, Mariola Fuentes y Jazz Vilá regresaron al programa para luchar por recuperar el mandil blanco. ¿El reto? Confeccionar un body a medida para un grupo de jóvenes patinadoras..

Las valoraciones de Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier fueron implacables. A Mariola Fuentes: "Tu body no tiene la elasticidad de la licra. El riesgo de partir la falda es muy alto", le recriminó Escoté.

Jazz Vilá: Opciones de tejido inadecuadas y remates "muy bastos".

Blanca Paloma: Destacaron su concepto brillante, pero con fallos de ejecución: "Le hemos tenido que poner un imperdible porque se le abría".

Finalmente, el trabajo impecable de Jorge Román acaparó los elogios gracias a su combinación de terciopelo, tul y corte de falda. Los jueces anunciaron su regreso definitivo, provocando la emoción del modelo y de su hermano, con quien se reencuentra en el taller apuntando directamente a la final.

Expulsión sin deliberación: Beatriz Luengo comete un error imperdonable

La alegría de la repesca dio paso a uno de los momentos más amargos de la edición. En la prueba de eliminación, Beatriz Luengo comete un fallo determinante al confeccionar una prenda que no se podía ni poner ni quitar.

Los jueces no necesitaron retirarse a deliberar y Lorenzo Caprile fue tajante al anunciar su expulsión directa: "El trabajo de uno de los mandiles negros no cumple con una norma básica de este taller: que la prenda se pueda poner y quitar. Ya le pasó a Blanca Paloma y por eso fue expulsada. Sintiéndolo muchísimo, la aprendiz que no continúa es Beatriz."

Lágrimas, desolación y el dolor de Josie y Silvia Marty

La marcha de Beatriz Luengo desató una ola de emoción en el plató. La artista no pudo reprimir las lágrimas, dejando una profunda reflexión sobre su paso por el concurso: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Por primera vez me he divertido trabajando y me he liberado de esa persona autocensurada".

Noticias relacionadas

Josie, completamente roto, confesó no poder hablar: "Bea es alguien muy importante aquí dentro. Tienes aura de artista y creía que ibas a ganar". Además, Silvia Marty, su compañera en 'Un paso adelante' y con quien se había reencontrado tras años distanciadas, rompió a llorar al despedirse de su gran apoyo en las últimas semanas.