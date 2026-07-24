Nuevo concurso
Carlos Sobera presentará ‘Rueda la letra', el nuevo ‘Pasapalabra' de Telecinco con El Rosco
La cadena y Bulldog TV ultiman la producción del nuevo concurso, que contará con Rafa Guardiola, histórico director de 'Pasapalabra' en Telecinco.
Carlos Merenciano
Telecinco ya tiene en marcha el concurso con el que traerá de vuelta la prueba del rosco a Mediaset. La cadena y Bulldog TV encaran la recta final de producción de 'Rueda la letra', un nuevo formato que incorporará la emblemática prueba final y que estará presentado por Carlos Sobera, uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento del grupo.
El presentador se pondrá al frente de esta nueva apuesta tras años vinculado a concursos y grandes formatos de entretenimiento. Con 'Rueda la letra', Sobera suma un nuevo proyecto en Telecinco y asumirá la responsabilidad de conducir un programa que llega marcado por una gran expectación: el regreso del rosco a Mediaset después de la batalla judicial por la prueba que durante años formó parte de 'Pasapalabra'.
Un histórico de 'Pasapalabra' en la dirección
La dirección de 'Rueda la letra' recaerá en Rafa Guardiola, un profesional con amplia trayectoria en el género. Su nombre resulta especialmente relevante porque fue director de 'Pasapalabra' en Telecinco durante más de una década, etapa en la que el concurso se consolidó como uno de los formatos más seguidos por los espectadores.
Su incorporación refuerza la conexión del nuevo proyecto con la historia del rosco en Mediaset. Telecinco busca así rodear el formato de perfiles con experiencia directa en concursos de éxito y con conocimiento de una prueba que sigue siendo una de las mecánicas más reconocibles para el público televisivo.
Fuente: El Periódico
- Kase.O y Borja Iglesias emocionan en las redes: 'Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños
- Un antiguo burdel de Zaragoza, reformado para alquilar habitaciones a jóvenes: 'Enseguida vi el potencial
- Pablo Arnedo, aprobado en la oposición a maestro de Aragón: 'Me he preparado mucho, pero también he tenido suerte
- Santos Nagore se traslada a Zaragoza y también estará en el día a día del club
- Ya es oficial: una gran promotora vasca aterriza en Zaragoza con una promoción de 234 pisos de lujo
- Zaragoza apura sus últimas horas de calor antes de una caída abrupta de las temperaturas: cuánto durará el alivio
- La vicepresidenta Sara Aagesen afirma que Aragón pidió que los fondos públicos para la climatización de colegios llegaran a la educación concertada
- Zaragoza aprueba su ordenanza cívica: coto al burka, a las despedidas de soltero, al sinhogarismo y al 'top manta'