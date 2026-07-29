Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agencia estatal Salud PúblicaObras PortilloReal ZaragozaResidencias ZaragozaObras A-132Magia
instagramlinkedin

Salto político

El Dioni quiere ser alcalde por Vox casi 40 años después del robo del furgón blindado

Dionisio Rodríguez Martínez asegura que negocia presentarse a la Alcaldía de El Molar, el pueblo madrileño de su madre

dioni

dioni

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Dionisio Rodríguez Martínez, El Dioni, quiere dar el salto a la política municipal. A sus 76 años, el hombre que protagonizó uno de los robos más recordados de España ha asegurado en una entrevista con El Cierre Digital que su intención es presentarse como candidato de Vox a la Alcaldía de El Molar, en la sierra norte de Madrid. Según su versión, ya mantiene conversaciones para intentar cerrar esa candidatura. 

El municipio elegido tiene una explicación familiar: su madre era natural de El Molar y él conserva un vínculo personal con la localidad. De momento, Vox no ha confirmado públicamente esa posible candidatura, por lo que el anuncio se limita a la voluntad expresada por el propio Rodríguez y a las gestiones que dice estar realizando.

Del furgón blindado a la política local

El Dioni se hizo conocido en 1989, cuando trabajaba como vigilante de seguridad y huyó con un furgón blindado cargado con cerca de 298 millones de pesetas. La fuga, sin disparos ni violencia, terminó convirtiéndose en un mito popular: pasaporte falso, peluca, gafas oscuras, viaje a Brasil y una vida de lujo en Río de Janeiro antes de ser detenido.

Tras ser extraditado a España, fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por apropiación indebida. Salió en libertad condicional en 1995 y, desde entonces, alternó etapas de exposición mediática, como participante de realities y tertuliano, con una vida más discreta.

Noticias relacionadas

Ahora vive en Moratalaz junto a su esposa y describe una rutina alejada del foco, centrada en la cocina, la petanca y su familia. Su posible candidatura a El Molar devolvería al primer plano a uno de los personajes más reconocibles de la crónica negra y televisiva española, esta vez con una ambición distinta: pedir el voto de sus vecinos.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los molinos que presiden el Moncayo: 22 aerogeneradores se sustituirán por tres modernas máquinas con baterías
  2. Ander dona todo su salario a la fundación Real Zaragoza
  3. Los expertos en limpieza coinciden: 'Nunca friegues el suelo al mediodía porque genera una mayor sensación de calor
  4. El Real Zaragoza no estará solo en Primera RFEF: este es el número de abonados anunciado por el club para la próxima temporada
  5. Luis Carbonell ya tiene equipo para hacer la pretemporada: 'Será rival del Real Zaragoza
  6. Muere José Ramón Badiola, el delantero del Real Zaragoza marcado por la tragedia del Corona
  7. Rubén Díez, jugador del Real Zaragoza: 'Estoy donde quiero y donde tengo que estar, jugar en el Zaragoza no está pagado
  8. Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública

Nuevo paso para construir hasta 169 viviendas en un céntrico solar de Zaragoza

Nuevo paso para construir hasta 169 viviendas en un céntrico solar de Zaragoza

Comienza la cuarta ola de calor: cuándo será el pico en Zaragoza y cuáles son las zonas de Aragón con mayor riesgo para la salud

Comienza la cuarta ola de calor: cuándo será el pico en Zaragoza y cuáles son las zonas de Aragón con mayor riesgo para la salud

Pilar Alegría acusa al Gobierno de Aragón de favorecer "debates emocionales" para "colar decisiones" de calado "por la puerta de atrás"

Pilar Alegría acusa al Gobierno de Aragón de favorecer "debates emocionales" para "colar decisiones" de calado "por la puerta de atrás"

El Ayuntamiento de Zaragoza espera que el sobrecoste en el Portillo tenga un impacto "menor" en los plazos y deja un recado a Adif

El Ayuntamiento de Zaragoza espera que el sobrecoste en el Portillo tenga un impacto "menor" en los plazos y deja un recado a Adif

El coro góspel Cada Día en Su Presencia vuelve a la Plaza de Toros de Cuarte de Huerva

El coro góspel Cada Día en Su Presencia vuelve a la Plaza de Toros de Cuarte de Huerva

La jugadora del Casademont Ornella Bankolé, de nuevo sin minutos en la WNBA en la última derrota de Toronto Tempo

La jugadora del Casademont Ornella Bankolé, de nuevo sin minutos en la WNBA en la última derrota de Toronto Tempo

Cuatro mujeres acusan al actor Jared Leto de conducta sexual delictiva

Cuatro mujeres acusan al actor Jared Leto de conducta sexual delictiva

Javi Roda, guardián de guardianes del Real Zaragoza: “Tenemos una portería bastante completa, yo estoy muy tranquilo”

Javi Roda, guardián de guardianes del Real Zaragoza: “Tenemos una portería bastante completa, yo estoy muy tranquilo”
Tracking Pixel Contents