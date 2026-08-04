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Gorra mundialista

Ferran Torres explica en la televisión americana el porqué la gorra de 'Make Spain Great Again', vinculada a Trump, que se puso por la celebración del Mundial

El jugador de la Selección Española aclara en CNN que no había ningún mensaje político detrás del complemento que lució tras ganar el Mundial.

Ferran Torres y su gorra de 'Make Spain Great Again'

Ferran Torres y su gorra de 'Make Spain Great Again' / CNN/Redes sociales

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Carlos Merenciano

Madrid

Después de convertirse en la estrella española del fútbol gracias al gol que le otorgó la victoria a España contra Argentina en el Mundial 2026, Ferran Torres se ha dado una vuelta por varios medios de televisión estadounidenses, entre los que hizo parada en la popular CNN.

En la televisión americana no tuvieron miramientos y le preguntaron directamente por la gorra roja que lució durante la celebración del Mundial, muy comentada por su parecido con el lema asociado a Donald Trump.

La periodista le recordó que el presidente Trump estuvo presente en el partido y quiso saber de dónde había salido la gorra con el mensaje 'Make Spain Great Again'. La frase, una adaptación del conocido 'Make America Great Again', generó comentarios por su posible lectura política tras el triunfo de España.

Ferran niega cualquier intención política

El jugador quiso zanjar cualquier interpretación ideológica y explicó que todo formaba parte de una broma dentro de la celebración. “Fue un momento divertido. No tiene nada que ver con política. No tengo idea de política”, respondió Ferran Torres.

El delantero insistió en que el mensaje solo hacía referencia al éxito deportivo de la Selección: “Simplemente me refería a ver otra vez a España en el top, ganando el Mundial”. Según explicó, la gorra formaba parte del ambiente festivo posterior al título y no de una posición política.

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“Solo era por divertirme con mis amigos, con mi familia, y nada de política ni sobre esto”, añadió Ferran en CNN. Con estas palabras, el futbolista intenta cerrar la polémica y situar el gesto en el contexto de la celebración de la segunda estrella mundialista de España.

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Fuente: El Periódico

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