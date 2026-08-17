Cambios
'La revuelta' cambia de teatro para su próxima temporada y ''desnuda'' a Jorge Ponce para anunciarlo: "Es espectacular"
David Broncano y Jorge Ponce avanzan la nueva localización del programa de RTVE en un vídeo cargado de humor y con el escenario pixelado hasta el estreno
Redacción Yotele
David Broncano y Jorge Ponce han vuelto a hacer de las suyas para anunciar una de las grandes novedades de la próxima temporada: 'La revuelta' estrena plató. En un vídeo publicado por RTVE en sus redes sociales, el presentador muestra las impresionantes dimensiones del nuevo espacio mientras avanza por un patio de butacas, mucho más elegante.
"Mirad qué sitio tan espectacular. Más grande... Está a la altura de lo que España espera de nosotros", presume Broncano en la pieza. Sin embargo, el protagonismo del adelanto se lo lleva el misterio alrededor del escenario, que aparece completamente desenfocado en pantalla. Ante la duda sobre los motivos de la censura, Ponce aclara el dilema con su retranca habitual: "Hasta que no empecemos a emitir todo esto es píxel".
La broma continúa cuando el humorista justifica su peculiar vestuario asegurando que "está todo pixelado, por eso voy desnudo". El sketch concluye con un mensaje directo a la audiencia por parte de Broncano, emplazando a los seguidores al inicio del curso televisivo: "Se podrá ver cuando empiece la temporada. Tenemos muchas ganas de veros, en breve, en La revuelta".
Fuente: El Periódico
- Directo | Más de un millar de efectivos hacen frente al incendio descontrolado de Las Peñas de Riglos (Huesca) que ha arrasado cerca de 17.000 hectáreas
- Kervin Arriaga, de descartado por su salario en el Real Zaragoza a ser vendido por 5 millones un año después
- El pueblo del Pirineo que renació como centro de vacaciones gracias a un grupo de sindicalistas: a solo 20 kilómetros de Ordesa y a los pies del embalse de Mediano
- La quiebra de la empresa de seguridad del Ibercaja Estadio obliga a lanzar un nuevo contrato
- El juez sitúa al joven de 28 años detenido 'en el punto exacto' donde se originó el incendio de Las Peñas de Riglos
- El incendio de Riglos calcina 17.000 hectáreas y avanza descontrolado hacia Jaca
- El Real Zaragoza arranca rezagado la recta final del fichaje de Jesús de Miguel
- Un pueblo del Pirineo afronta el medio millón de euros que costará su nuevo campo de fútbol: “Competimos en inferioridad de condiciones con el resto de equipos de Aragón”