Así fue la semifinal
'Maestros de la Costura Celebrity' ya tiene a sus cuatro finalistas tras una dramática semifinal y la última expulsión
El 'talent' de RTVE definió a sus aspirantes al título en una novena gala marcada por la visita de Lalachus, los duros reproches del jurado al favorito Pau Echaniz y la eliminación a las puertas de la gran final
Kevin Rodríguez
'Maestros de la Costura Celebrity 2' encara su recta final. La novena entrega del programa conducido por Raquel Sánchez Silva, emitida este pasado miércoles 19 de agosto, proclamó a los cuatro aprendices que competirán por la victoria definitiva en La 1, en un programa marcado por las emociones a flor de piel y la inesperada caída del gran favorito de la edición.
La velada arrancó con la visita de la humorista Lalachus, quien propuso el reto de confeccionar un vestido de Nochevieja recordando su experiencia en las Campanadas de 2024 junto a David Broncano: "Es mi cuerpo y mi chicha, y quiero que se me vea bien". Durante este primer desafío, Beatriz Luengo se alzó con la victoria tras emocionar al taller recordando la cara amarga del éxito tras Un paso adelante: "No teníamos herramientas para la presión. Iba a los castings y me decían que estaba quemada".
El favorito, al borde del abismo
La sorpresa de la noche saltó con el desempeño de Pau Echaniz. El concursante más destacado de la edición tropezó frontalmente en la primera prueba, recibiendo un duro varapalo de María Escoté ("Este trabajo ni me gusta ni lo entiendo"). Un bajón que se consolidó en una exigente prueba de exteriores dedicada a la alta costura de Hannibal Laguna.
Tras las duras críticas de Lorenzo Caprile por un trabajo "muy poco pulido", Echaniz quedó abocado al duelo de eliminación junto al modelo Jorge Román.
Jorge Román se queda a las puertas de la gran final
Antes de la prueba decisiva en el plató, la organización confirmó la clasificación directa para la final de tres concursantes: Silvia Marty, Mario Vaquerizo y Beatriz Luengo
El último billete para la final se resolvió en un duelo de sastrería sin género apadrinado por los diseñadores de Acromatyx. Tras la revisión de los trabajos, Lorenzo Caprile anunció la expulsión de Jorge Román, otorgándole a Pau Echaniz la cuarta y última plaza en la competición.
La gran final de la segunda edición de 'Maestros de la Costura Celebrity.2', donde se coronará al ganador, se emitirá el próximo miércoles 26 de agosto en La 1 de TVE.
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Fuente: El Periódico
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